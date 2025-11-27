Россия работает над ответом после решения ЕС по мультивизам, заявил Грушко

"Уже неделю посольства Евросоюза перестали выдавать многократные визы, хотя продолжают вызывать. Что касается введения так называемых ограничений, речь идет об уведомительном режиме для перемещения российских дипломатов в аккредитованных странах ЕС, то это решение вступит в силу 25 января. Нам еще не совсем понятно, как оно будет администрироваться, как оно будет реально работать. Но тем не менее уже сейчас, естественно, мы работаем над нашими ответными мерами", - сказал он журналистам.