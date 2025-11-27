Рейтинг@Mail.ru
Россия работает над ответом после решения ЕС по мультивизам, заявил Грушко - РИА Новости, 27.11.2025
15:27 27.11.2025 (обновлено: 17:45 27.11.2025)
Россия работает над ответом после решения ЕС по мультивизам, заявил Грушко
Россия работает над ответом после решения ЕС по мультивизам, заявил Грушко
МОСКВА, 27 ноя - РИА Новости. Россия работает над ответными мерами после запрета ЕС на выдачу многократных шенгенских виз россиянам и ограничения передвижения российских дипломатов, заявил замглавы МИД РФ Александр Грушко.
"Уже неделю посольства Евросоюза перестали выдавать многократные визы, хотя продолжают вызывать. Что касается введения так называемых ограничений, речь идет об уведомительном режиме для перемещения российских дипломатов в аккредитованных странах ЕС, то это решение вступит в силу 25 января. Нам еще не совсем понятно, как оно будет администрироваться, как оно будет реально работать. Но тем не менее уже сейчас, естественно, мы работаем над нашими ответными мерами", - сказал он журналистам.
Решение о визовых ограничениях для граждан России ранее обнародовала Европейская комиссия, сославшись на предварительное согласование новых ограничений со всеми странами Евросоюза. К этому решению должны присоединиться также страны из зоны Шенгена, не являющиеся членами Евросоюза. На практике новые меры будут означать, что россиянам, желающим поехать в страну шенгенского пространства, теперь каждый раз придется запрашивать новую визу. Государства также могут вводить дополнительные проверки заявителей.
Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова - РИА Новости, 1920, 21.11.2025
Захарова ответила на вопрос об ограничении выдачи виз ЕС россиянам
21 ноября, 13:48
 
