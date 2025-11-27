Рейтинг@Mail.ru
Россия даст ответы на любые внешние угрозы, заявили в СВР - РИА Новости, 27.11.2025
12:48 27.11.2025 (обновлено: 12:49 27.11.2025)
Россия даст ответы на любые внешние угрозы, заявили в СВР
Россия даст ответы на любые внешние угрозы, заявили в СВР - РИА Новости, 27.11.2025
Россия даст ответы на любые внешние угрозы, заявили в СВР
Россия благодаря сотрудничеству своей внешней разведки с атомной отраслью будет давать достойные ответы на любые внешние угрозы, заявил заместитель директора... РИА Новости, 27.11.2025
россия
россия
россия
Россия
Россия даст ответы на любые внешние угрозы, заявили в СВР

СВР: РФ благодаря разведке и атомной отрасли даст ответы на любые внешние угрозы

© РИА Новости / Станислав Красильников | Перейти в медиабанкШтаб-квартира Службы внешней разведки России в Москве
Штаб-квартира Службы внешней разведки России в Москве - РИА Новости, 1920, 27.11.2025
© РИА Новости / Станислав Красильников
Перейти в медиабанк
Штаб-квартира Службы внешней разведки России в Москве. Архивное фото
СИРИУС, 27 ноя - РИА Новости. Россия благодаря сотрудничеству своей внешней разведки с атомной отраслью будет давать достойные ответы на любые внешние угрозы, заявил заместитель директора Службы внешней разведки РФ Виктор Немцов.
"И сейчас, в условиях обострившейся внешнеполитической обстановки, залогом безопасности России является наличие высокотехнологичных средств ядерного сдерживания. С учетом многолетнего сотрудничества атомной отрасли со Службой внешней разведки можно быть уверенными, что наша страна всегда останется в авангарде научно-технического прогресса и будет и впредь давать достойные ответы на любые внешние угрозы", - сказал Немцов, выступая по видеосвязи на сессии V Конгресса молодых ученых "80-летие атомной промышленности. Гордость. Вдохновение. Мечта".
Немцов подробно рассказал о роли советской внешней разведки в запуске и реализации советского атомного проекта.
"Смысл выполняемой работы, склад личности и образ мышления разведчиков и ученых во многом близки. Их важнейшими качествами являются настойчивость и целеустремленность, смелость мысли и поступков", - отметил Немцов.
Конгресс молодых ученых, проходящий на федеральной территории Сириус, - ключевое ежегодное мероприятие Десятилетия науки и технологий в России. РИА Новости - информационный партнер и официальное фотохост-агентство V Конгресса молодых ученых. Кроме того, информационным партнером V Конгресса молодых ученых выступает международное информационное агентство и радио Sputnik.
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Главный редактор: Гаврилова А.В.
