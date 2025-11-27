Россия даст ответы на любые внешние угрозы, заявили в СВР

СИРИУС, 27 ноя - РИА Новости. Россия благодаря сотрудничеству своей внешней разведки с атомной отраслью будет давать достойные ответы на любые внешние угрозы, заявил заместитель директора Службы внешней разведки РФ Виктор Немцов.

"И сейчас, в условиях обострившейся внешнеполитической обстановки, залогом безопасности России является наличие высокотехнологичных средств ядерного сдерживания. С учетом многолетнего сотрудничества атомной отрасли со Службой внешней разведки можно быть уверенными, что наша страна всегда останется в авангарде научно-технического прогресса и будет и впредь давать достойные ответы на любые внешние угрозы", - сказал Немцов, выступая по видеосвязи на сессии V Конгресса молодых ученых "80-летие атомной промышленности. Гордость. Вдохновение. Мечта".

Немцов подробно рассказал о роли советской внешней разведки в запуске и реализации советского атомного проекта.

"Смысл выполняемой работы, склад личности и образ мышления разведчиков и ученых во многом близки. Их важнейшими качествами являются настойчивость и целеустремленность, смелость мысли и поступков", - отметил Немцов.