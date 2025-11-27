Роскомнадзор заблокировал 12 миллионов сим-карт для борьбы с мошенниками

ПЕРМЬ, 27 ноя - РИА Новости. Роскомнадзор с начала 2025 года заблокировал более 12,2 миллиона анонимных сим-карт в России в рамках борьбы с их "серым" оборотом и телефонным мошенничеством, сообщил руководитель управления Роскомнадзора по Пермскому краю Алексей Юшков.
Юшков в четверг выступил с докладом о работе ведомства перед депутатами краевого парламента.
"Для проверки достоверности сведений об абонентах с начала 2025 года Роскомнадзор заблокировал более 12,2 миллиона анонимных сим-карт, было составлено восемь актов административных правонарушений за неисполнение установленных законодательством требований к заключению договоров об оказании услуг связи", - цитирует Юшкова пресс-служба краевого заксобрания.
Глава пермского управления уточнил, что подобные меры стали частью борьбы с незаконным оборотом "серых" сим-карт и телефонным мошенничество. По его словам, также с начала 2025 года ведомство ограничило доступ в России к 730 информационным ресурсам в Интернете на основании решений судов. Меры введены по ряду оснований: из-за вовлечения несовершеннолетних в противоправную деятельность, размещение порочащих сведений, азартные игры, наркотики, призывы к совершению самоубийства.
