Роскомнадзор заблокировал 12 миллионов сим-карт для борьбы с мошенниками

ПЕРМЬ, 27 ноя - РИА Новости. Роскомнадзор с начала 2025 года заблокировал более 12,2 миллиона анонимных сим-карт в России в рамках борьбы с их "серым" оборотом и телефонным мошенничеством, сообщил руководитель управления Роскомнадзора по Пермскому краю Алексей Юшков.