Роскомнадзор заблокировал 12 миллионов сим-карт для борьбы с мошенниками

14:41 27.11.2025
общество
россия
пермский край
федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (роскомнадзор)
россия
пермский край
общество, россия, пермский край, федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (роскомнадзор)
Общество, Россия, Пермский край, Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор)
© Fotolia / Andrey PopovСим-карты
Сим-карты - РИА Новости, 1920, 27.11.2025
© Fotolia / Andrey Popov
Сим-карты. Архивное фото
ПЕРМЬ, 27 ноя - РИА Новости. Роскомнадзор с начала 2025 года заблокировал более 12,2 миллиона анонимных сим-карт в России в рамках борьбы с их "серым" оборотом и телефонным мошенничеством, сообщил руководитель управления Роскомнадзора по Пермскому краю Алексей Юшков.
Юшков в четверг выступил с докладом о работе ведомства перед депутатами краевого парламента.
Девушка со смартфоном и банковской картой - РИА Новости, 1920, 27.11.2025
В Госдуме предупредили о новой схеме мошенничества перед Днем матери
Вчера, 04:50
"Для проверки достоверности сведений об абонентах с начала 2025 года Роскомнадзор заблокировал более 12,2 миллиона анонимных сим-карт, было составлено восемь актов административных правонарушений за неисполнение установленных законодательством требований к заключению договоров об оказании услуг связи", - цитирует Юшкова пресс-служба краевого заксобрания.
Глава пермского управления уточнил, что подобные меры стали частью борьбы с незаконным оборотом "серых" сим-карт и телефонным мошенничество. По его словам, также с начала 2025 года ведомство ограничило доступ в России к 730 информационным ресурсам в Интернете на основании решений судов. Меры введены по ряду оснований: из-за вовлечения несовершеннолетних в противоправную деятельность, размещение порочащих сведений, азартные игры, наркотики, призывы к совершению самоубийства.
Сим-карты - РИА Новости, 1920, 24.10.2025
МВД предупредило о новых схемах мошенничества с сим-картами
24 октября, 14:25
 
ОбществоРоссияПермский крайФедеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор)
 
 
