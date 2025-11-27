Роднина прокомментировала инцидент с ударившим фигуристку тренером

"В этом случае разбираются правоохранительные органы. Сотрудники изъяли все видеозаписи, потому что на них видно, что происходило на катке. И камера снимала все: как она входила в раздевалку и другие моменты. Все это разбирается, поэтому мы не будем мешать проведению расследования. А когда правоохранительными органами уже будет дана оценка происшедшему, то мы, естественно, на это отреагируем и примем какие-либо решения", - сказала Роднина.