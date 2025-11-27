Рейтинг@Mail.ru
Роднина прокомментировала инцидент с ударившим фигуристку тренером - РИА Новости, 27.11.2025
10:07 27.11.2025
Роднина прокомментировала инцидент с ударившим фигуристку тренером
Роднина прокомментировала инцидент с ударившим фигуристку тренером
Правоохранительные органы проводят расследование инцидента с ударившим юную фигуристку тренером из Павловского Посада, после его завершения будет вынесено... РИА Новости, 27.11.2025
происшествия
павловский посад
московская область (подмосковье)
ирина роднина
госдума рф
павловский посад
московская область (подмосковье)
происшествия, павловский посад, московская область (подмосковье), ирина роднина, госдума рф
Происшествия, Павловский Посад, Московская область (Подмосковье), Ирина Роднина, Госдума РФ
Роднина прокомментировала инцидент с ударившим фигуристку тренером

Роднина: СК расследует инцидент с ударившим фигуристку тренером

27.11.2025
Ирина Роднина. Архивное фото
МОСКВА, 27 ноя - РИА Новости, Олег Богатов. Правоохранительные органы проводят расследование инцидента с ударившим юную фигуристку тренером из Павловского Посада, после его завершения будет вынесено решение, заявила РИА Новости президент Федерации фигурного катания Московской области, депутат Госдумы Ирина Роднина.
Ранее Роднина сообщила РИА Новости, что пожилой специалист ударил девятилетнюю спортсменку на тренировке. Фигуристка упала на лед, после чего ребенок был госпитализирован.
"В этом случае разбираются правоохранительные органы. Сотрудники изъяли все видеозаписи, потому что на них видно, что происходило на катке. И камера снимала все: как она входила в раздевалку и другие моменты. Все это разбирается, поэтому мы не будем мешать проведению расследования. А когда правоохранительными органами уже будет дана оценка происшедшему, то мы, естественно, на это отреагируем и примем какие-либо решения", - сказала Роднина.
Евгений Плющенко - РИА Новости, 1920, 26.11.2025
В Госдуме отреагировали на жалобу Плющенко на мать фигуристки Костылевой
26 ноября, 12:13
 
ПроисшествияПавловский ПосадМосковская область (Подмосковье)Ирина РоднинаГосдума РФ
 
 
