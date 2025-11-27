https://ria.ru/20251127/rodnina-2057922655.html
Роднина прокомментировала инцидент с ударившим фигуристку тренером
Роднина прокомментировала инцидент с ударившим фигуристку тренером - РИА Новости, 27.11.2025
Роднина прокомментировала инцидент с ударившим фигуристку тренером
Правоохранительные органы проводят расследование инцидента с ударившим юную фигуристку тренером из Павловского Посада, после его завершения будет вынесено... РИА Новости, 27.11.2025
МОСКВА, 27 ноя - РИА Новости, Олег Богатов. Правоохранительные органы проводят расследование инцидента с ударившим юную фигуристку тренером из Павловского Посада, после его завершения будет вынесено решение, заявила РИА Новости президент Федерации фигурного катания Московской области, депутат Госдумы Ирина Роднина.
Ранее Роднина
сообщила РИА Новости, что пожилой специалист ударил девятилетнюю спортсменку на тренировке. Фигуристка упала на лед, после чего ребенок был госпитализирован.
"В этом случае разбираются правоохранительные органы. Сотрудники изъяли все видеозаписи, потому что на них видно, что происходило на катке. И камера снимала все: как она входила в раздевалку и другие моменты. Все это разбирается, поэтому мы не будем мешать проведению расследования. А когда правоохранительными органами уже будет дана оценка происшедшему, то мы, естественно, на это отреагируем и примем какие-либо решения", - сказала Роднина.