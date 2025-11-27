Рейтинг@Mail.ru
27.11.2025

В МИД высказались о процессе переговоров с США по Украине
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя
Специальная военная операция на Украине
 
05:22 27.11.2025
В МИД высказались о процессе переговоров с США по Украине
В МИД высказались о процессе переговоров с США по Украине

Рябков: Россия выступает за спокойный процесс переговоров с США по Украине

© РИА НовостиЗдание МИД России в Москве
МОСКВА, 27 ноя - РИА Новости. Россия выступает за нормальный и спокойный процесс переговоров с США по Украине и не хочет участвовать ни в каких "грязных играх", заявил РИА Новости замглавы МИД РФ Сергей Рябков.
"Мы не хотим быть участниками этих грязных игр. Нам нужен просто нормальный, спокойный процесс, в пользу чего мы и выступаем", - сказал Рябков, комментируя утечку переговоров помощника президента РФ Юрия Ушакова и спецпосланника США Стива Уиткоффа.
Ранее агентство Блумберг опубликовало стенограммы телефонных разговоров Ушакова со спецпосланником президента США Стивом Уиткоффом и главой РФПИ, спецпредставителем президента России по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кириллом Дмитриевым. Глава РФПИ назвал фейком публикацию агентства. Блумберг утверждает, что ознакомилось с записью разговора от 29 октября. Во время звонка якобы обсуждались способы взаимодействия с Соединенными Штатами по плану относительно украинского урегулирования.
Песков назвал призывы уволить Уиткоффа попыткой сорвать переговоры

26 ноября, 18:10
Песков назвал призывы уволить Уиткоффа попыткой сорвать переговоры
26 ноября, 18:10
 
Специальная военная операция на Украине, В мире, Россия, США, Украина, Сергей Рябков, Юрий Ушаков, Стив Уиткофф, Российский фонд прямых инвестиций
 
 
