В МИД высказались о процессе переговоров с США по Украине
В МИД высказались о процессе переговоров с США по Украине - РИА Новости, 27.11.2025
В МИД высказались о процессе переговоров с США по Украине
Россия выступает за нормальный и спокойный процесс переговоров с США по Украине и не хочет участвовать ни в каких "грязных играх", заявил РИА Новости замглавы... РИА Новости, 27.11.2025
В МИД высказались о процессе переговоров с США по Украине
Рябков: Россия выступает за спокойный процесс переговоров с США по Украине