Губернатор и глава РЭЦ наградили ульяновских экспортеров сертификатами - РИА Новости, 27.11.2025
14:31 27.11.2025
Губернатор и глава РЭЦ наградили ульяновских экспортеров сертификатами
Губернатор и глава РЭЦ наградили ульяновских экспортеров сертификатами - РИА Новости, 27.11.2025
Губернатор и глава РЭЦ наградили ульяновских экспортеров сертификатами
Торжественная церемония вручения сертификатов "Сделано в России" состоялась 27 ноября в Колонном зале правительства Ульяновской области
экономика
2025
экономика
Экономика
Губернатор и глава РЭЦ наградили ульяновских экспортеров сертификатами

Церемония вручения сертификатов "Сделано в России" прошла в Ульяновской области

© Фото : Пресс-служба РЭЦГубернатор и глава РЭЦ наградили ульяновских экспортеров сертификатами "Сделано в России"
Губернатор и глава РЭЦ наградили ульяновских экспортеров сертификатами Сделано в России - РИА Новости, 1920, 27.11.2025
© Фото : Пресс-служба РЭЦ
Губернатор и глава РЭЦ наградили ульяновских экспортеров сертификатами "Сделано в России"
МОСКВА, 27 ноя - РИА Новости. Торжественная церемония вручения сертификатов "Сделано в России" состоялась 27 ноября в Колонном зале правительства Ульяновской области, вручение сертификатов провели губернатор Ульяновской области Алексей Русских и генеральный директор Российского экспортного центра (Группа ВЭБ.РФ) Вероника Никишина, сообщает центр.
"Сегодня мы видим, как региональные компании активно осваивают международные рынки. Сертификат "Сделано в России" - это не просто знак качества, это официальное подтверждение того, что наша продукция конкурентоспособна на мировом уровне. Ульяновская область продолжит создавать максимально благоприятные условия для бизнеса, который стремится вывести свой товар за пределы страны, укрепляя таким образом экономический потенциал всего региона", - отметил Русских.
РЭЦ призвал экспортеров МСП активнее обращаться за господдержкой - РИА Новости, 1920, 27.11.2025
РЭЦ призвал экспортеров МСП активнее обращаться за господдержкой
Вчера, 11:30
Для получения бесплатного сертификата "Сделано в России" компании не требуется проходить дополнительные проверки со стороны Российского экспортного центра. Сертификат выдается по пяти ключевым критериям: качество, надежность, уникальность, экологичность и органичность.
"Сегодняшнее вручение сертификатов – это признание высокого уровня продукции, производимой в Ульяновской области. Мы уверены, что знак "Сделано в России" станет мощным стимулом для дальнейшего развития экспорта и повышения узнаваемости региона на международной арене", - добавила Никишина.
В числе компаний, чья продукция признана соответствующей высоким стандартам бренда "Сделано в России": ООО "КОМПАНИЯ "РАДА" (генеральный директор Андрей Олегович Андреев): производитель комплексных интерьерных решений и межкомнатных дверей, сочетающий зарубежные стандарты с потребностями российского рынка. ООО "Вита плюс" (генеральный директор Елена Викторовна Пятаева): крупный производитель молочной продукции, известный на рынке под брендом "Витамилк" как надежный поставщик качественной продукции.
ООО "ПРИЗМА" (директор Татьяна Петровна Филимонова): современное и конкурентоспособное предприятие, оснащенное высокотехнологичным оборудованием для производства зеркальных элементов для автомобилей. ООО "Торговый дом "Улгран" (директор Артем Сергеевич Лихоманов): крупный российский производитель композитных кухонных моек под маркой "Улгран" и раковин "Паола" для ванных комнат. Компания уже имеет дилерскую сеть в более чем 70 субъектах РФ и успешно осуществила экспорт в 15 стран.
Также были вручены сертификаты ООО "САН МАРКО" (генеральный директор Александр Викторович Колотов): производитель раковин из литьевого мрамора и ООО "АВТОПАРТНЕ Р" (генеральный директор Георгий Анатольевич Соловьев): один из крупнейших российских заводов, который с 1999 года производит тросы и тяги привода для отечественных и иностранных автомобилей, а также спецтехники.
Российский экспортный центр (РЭЦ, Группа ВЭБ) является государственным институтом, который поддерживает несырьевой неэнергетический экспорт. Он предоставляет компаниям из различных отраслей как финансовую, так и нефинансовую помощь на всех этапах выхода на международные рынки, в том числе в рамках национального проекта "Международная кооперация и экспорт". Большинство услуг, предлагаемых Группой РЭЦ, доступны в онлайн-формате на государственной цифровой платформе "Мой экспорт". Также на РЭЦ возложены основные функции по обеспечению и реализации программы "Сделано в России", а координирует программу в рамках национального проекта "Международная кооперация и экспорт" Минпромторг России. Узнать больше о программе "Сделано в России" и условиях получения сертификата можно на сайте РЭЦ.
Генеральный директор Российского экспортного центра Вероника Никишина на встрече с губернатором Ульяновской области Алексеем Русских - РИА Новости, 1920, 27.11.2025
РЭЦ привез в Ульяновскую область конкретные решения для усиления экспорта
Вчера, 12:10
 
