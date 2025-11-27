Рейтинг@Mail.ru
России нужно международное признание решений по Украине, заявил Путин - РИА Новости, 27.11.2025
17:26 27.11.2025 (обновлено: 17:27 27.11.2025)
России нужно международное признание решений по Украине, заявил Путин
России нужно, чтобы решения по украинскому урегулированию были международно признаны, заявил журналистам президент РФ Владимир Путин. РИА Новости, 27.11.2025
России нужно международное признание решений по Украине, заявил Путин

Президент РФ Владимир Путин во время подхода к представителям российских СМИ
Президент РФ Владимир Путин во время подхода к представителям российских СМИ
МОСКВА, 27 ноя - РИА Новости. России нужно, чтобы решения по украинскому урегулированию были международно признаны, заявил журналистам президент РФ Владимир Путин.
"Нам нужно, чтобы эти наши решения были международно признаны основными международными игроками". - сказал Путин.
"Это имеет значение, потому что одно дело - решения признаны и определенные территории находятся под российским суверенитетом, и в случае нападения это будет нападение на Российскую Федерацию со всеми вытекающими их этого ответными мерами России, или это будет восприниматься как попытка вернуть законно принадлежащую Украине территорию. Это разные вещи", - пояснил он.
"Нам, конечно, нужно признание. но не от Украины", - подчеркнул президент РФ.
Россия будет готова к любому развитию событий, заявил Путин
Россия будет готова к любому развитию событий, заявил Путин
