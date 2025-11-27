https://ria.ru/20251127/reshenija-2058118761.html
России нужно международное признание решений по Украине, заявил Путин
России нужно, чтобы решения по украинскому урегулированию были международно признаны, заявил журналистам президент РФ Владимир Путин. РИА Новости, 27.11.2025
Путин: РФ нужно признание решения по Украине международными игроками