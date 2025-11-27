В Ростове-на-дону офис скандальных рехабов для подростков оказался закрыт

Как выяснил корреспондент РИА Новости, по данному адресу находится офисное здание. На стене возле кабинета на третьем этаже находится табличка с указанием фонда "Галактика", а также фамилии юриста и адвоката. Сам кабинет в четверг днем оказался закрыт. У арендаторов соседних комнат никакой информации о фонде не оказалось. На столе с корреспонденцией на первом этаже здания среди прочего обнаружилась квитанция за содержание помещения и коммунальные услуги за июнь 2025 года.