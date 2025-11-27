Рейтинг@Mail.ru
В Ростове-на-дону офис скандальных рехабов для подростков оказался закрыт
18:13 27.11.2025 (обновлено: 18:14 27.11.2025)
В Ростове-на-дону офис скандальных рехабов для подростков оказался закрыт
В Ростове-на-дону офис скандальных рехабов для подростков оказался закрыт
В Ростове-на-дону офис скандальных рехабов для подростков оказался закрыт

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 27 ноя - РИА Новости, Юлия Насулина. Офис фонда помощи лицам в трудной жизненной ситуации "Галактика" в Ростове-на-Дону, указанный как юридический адрес реабилитационных центров Анны Хоботовой, объявленной в розыск в Подмосковье после скандала, оказался закрыт, выяснил корреспондент РИА Новости.
В подмосковном главке СК РФ ранее рассказали о расследовании уголовного дела, возбужденного по факту функционирования незаконного центра для несовершеннолетних, а также причинения тяжкого вреда здоровью одному из постояльцев, истязания и незаконного лишения свободы несовершеннолетних. В базе розыска МВД РФ появилась информация о том, что глава реабилитационного центра Анна Хоботова объявлена в розыск.
На сайте центра помощи трудным подросткам Анны Хоботовой в разделе "Юридическая информация" указан Общественно полезный фонд оказания помощи лицам, оказавшимся в трудной жизненной ситуации "Галактика", расположенный по адресу улица Мечникова, 130, комната 309 в Ростове-на-Дону.
Как выяснил корреспондент РИА Новости, по данному адресу находится офисное здание. На стене возле кабинета на третьем этаже находится табличка с указанием фонда "Галактика", а также фамилии юриста и адвоката. Сам кабинет в четверг днем оказался закрыт. У арендаторов соседних комнат никакой информации о фонде не оказалось. На столе с корреспонденцией на первом этаже здания среди прочего обнаружилась квитанция за содержание помещения и коммунальные услуги за июнь 2025 года.
