Губернатор Ямала обсудил развитие региона с зампредом правительства РФ - РИА Новости, 27.11.2025
Ямало-Ненецкий автономный округ
Ямало-Ненецкий автономный округ
 
16:54 27.11.2025
Губернатор Ямала обсудил развитие региона с зампредом правительства РФ
Губернатор Ямала обсудил развитие региона с зампредом правительства РФ - РИА Новости, 27.11.2025
Губернатор Ямала обсудил развитие региона с зампредом правительства РФ
Губернатор Ямала Дмитрий Артюхов и зампред правительства РФ Дмитрий Чернышенко обсудили развитие региона, в частности они проговорили вопросы развития науки,... РИА Новости, 27.11.2025
ямало-ненецкий автономный округ
ямал
россия
салехард
дмитрий артюхов
дмитрий чернышенко
ямал
россия
салехард
ямал, россия, салехард, дмитрий артюхов, дмитрий чернышенко
Ямало-Ненецкий автономный округ, Ямал, Россия, Салехард, Дмитрий Артюхов, Дмитрий Чернышенко
Губернатор Ямала обсудил развитие региона с зампредом правительства РФ

Артюхов и Чернышенко обсудили развитие Ямала

Губернатор Ямало-Ненецкого автономного округа Дмитрий Артюхов
Губернатор Ямало-Ненецкого автономного округа Дмитрий Артюхов - РИА Новости, 1920, 27.11.2025
© РИА Новости / Сергей Пятаков
Перейти в медиабанк
Губернатор Ямало-Ненецкого автономного округа Дмитрий Артюхов. Архивное фото
САЛЕХАРД, 27 ноя – РИА Новости. Губернатор Ямала Дмитрий Артюхов и зампред правительства РФ Дмитрий Чернышенко обсудили развитие региона, в частности они проговорили вопросы развития науки, образования, молодежной политики, спорта, а также проекты в сфере туризма, сообщает правительство округа.
По данным правительства региона, на встрече Артюхов рассказал, что регион работает над созданием одной из лучших систем поддержки талантов и развития среднего образования в России. Уже второй год успешно реализуется межведомственная программа "Ямал – территория детства". Кроме того, на территории округа действуют образовательные парки, ориентированные на научное и техническое творчество.
Опыт изучения мерзлоты на Ямале представили на Конгрессе молодых ученых
26 ноября, 21:43
Опыт изучения мерзлоты на Ямале представили на Конгрессе молодых ученых
26 ноября, 21:43
Ямал также активно участвует в федеральном проекте "Профессионалитет" и возглавляет рейтинг реализации государственной молодежной политики в стране. В сентябре была запущена первая в России единая модель воспитания и развития профессиональных навыков для подростков – Школа Ямолод. Кроме того, обсуждалось развитие спорта в регионе. В округе функционируют 12 центров единоборств "Северный характер", планируется открытие еще трех. В этом году Арктическим экстремальным играм был присвоен статус всероссийских соревнований. А соглашения о сотрудничестве с двумя ведущими вузами страны позволят улучшить подготовку кадров в сфере спорта.
Губернатор сообщил о планах по превращению агломерации Салехард – Лабытнанги в крупный туристический кластер к 2035 году. Для этого запланированы инфраструктурные проекты, включая строительство моста через Обь и горнолыжного курорта "Рай-Из", отмечают правительство региона.
"Мы ведем системную работу по всем направлениям – от поддержки талантливых детей до развития науки и повышения туристической привлекательности региона. За последние годы сделали качественный шаг вперед в развитии социальной инфраструктуры: построили 17 школ и 30 садов, 68 спортивных объектов. Наша ключевая задача – повышать качество жизни на Ямале и создавать все условия для самореализации ямальцев, раскрывать потенциал каждого ребенка, несмотря на условия Крайнего Севера. Уверен, что темпы и качество реализации наших проектов позволят Ямалу и в дальнейшем оставаться в числе регионов-лидеров", - цитирует слова Артюхова пресс-служба правительства региона.
Также в ходе обсуждения была затронута тема научных исследований, в частности изучение изменений вечной мерзлоты. В начале августа начала работу новая грунтовая лаборатория Научного центра изучения Арктики в Салехарде, там проводят исследования кернов грунтов, уточняют в правительстве округа.
Дмитрий Артюхов - РИА Новости, 1920, 25.11.2025
Многодетные семьи Ямала награждены в преддверии Дня матери
25 ноября, 17:15
 
Ямало-Ненецкий автономный округ, Ямал, Россия, Салехард, Дмитрий Артюхов, Дмитрий Чернышенко
 
 
