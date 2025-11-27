Губернатор Ямала обсудил развитие региона с зампредом правительства РФ

САЛЕХАРД, 27 ноя – РИА Новости. Губернатор Ямала Дмитрий Артюхов и зампред правительства РФ Дмитрий Чернышенко обсудили развитие региона, в частности они проговорили вопросы развития науки, образования, молодежной политики, спорта, а также проекты в сфере туризма, сообщает правительство округа.

По данным правительства региона, на встрече Артюхов рассказал, что регион работает над созданием одной из лучших систем поддержки талантов и развития среднего образования в России. Уже второй год успешно реализуется межведомственная программа "Ямал – территория детства". Кроме того, на территории округа действуют образовательные парки, ориентированные на научное и техническое творчество.

Ямал также активно участвует в федеральном проекте "Профессионалитет" и возглавляет рейтинг реализации государственной молодежной политики в стране. В сентябре была запущена первая в России единая модель воспитания и развития профессиональных навыков для подростков – Школа Ямолод. Кроме того, обсуждалось развитие спорта в регионе. В округе функционируют 12 центров единоборств "Северный характер", планируется открытие еще трех. В этом году Арктическим экстремальным играм был присвоен статус всероссийских соревнований. А соглашения о сотрудничестве с двумя ведущими вузами страны позволят улучшить подготовку кадров в сфере спорта.

Губернатор сообщил о планах по превращению агломерации Салехард – Лабытнанги в крупный туристический кластер к 2035 году. Для этого запланированы инфраструктурные проекты, включая строительство моста через Обь и горнолыжного курорта "Рай-Из", отмечают правительство региона.

"Мы ведем системную работу по всем направлениям – от поддержки талантливых детей до развития науки и повышения туристической привлекательности региона. За последние годы сделали качественный шаг вперед в развитии социальной инфраструктуры: построили 17 школ и 30 садов, 68 спортивных объектов. Наша ключевая задача – повышать качество жизни на Ямале и создавать все условия для самореализации ямальцев, раскрывать потенциал каждого ребенка, несмотря на условия Крайнего Севера. Уверен, что темпы и качество реализации наших проектов позволят Ямалу и в дальнейшем оставаться в числе регионов-лидеров", - цитирует слова Артюхова пресс-служба правительства региона.