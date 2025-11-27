Рейтинг@Mail.ru
В Астрахани обвиняемого в покушении на теракт отправили в СИЗО - РИА Новости, 27.11.2025
06:26 27.11.2025
В Астрахани обвиняемого в покушении на теракт отправили в СИЗО
В Астрахани обвиняемого в покушении на теракт отправили в СИЗО
Суд в Астрахани отправил в СИЗО жителя региона, обвиняемого в покушении на совершение диверсии и террористического акта
В Астрахани обвиняемого в покушении на теракт отправили в СИЗО

© РИА Новости / Илья Питалев | Перейти в медиабанкСкульптура богини Фемиды
© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в медиабанк
Скульптура богини Фемиды. Архивное фото
МОСКВА, 27 ноя - РИА Новости. Суд в Астрахани отправил в СИЗО жителя региона, обвиняемого в покушении на совершение диверсии и террористического акта, говорится в судебных материалах, имеющихся в распоряжении РИА Новости.
В них указано, что Александра Дворянчикова арестовали по обвинению в покушении на совершение диверсии и террористического акта группой лиц по предварительному сговору или организованной группой, срок ареста определен до 16 декабря. В деле также фигурируют неустановленные лица, сообщается в материалах.
Защита обвиняемого в ходе заседания обращала внимание на молодой возраст Дворянчикова, наличие регистрации в Астраханской области и удовлетворительную характеристику по месту жительства, просила изменить меру пресечения на домашний арест или подписку о невыезде, но получила отказ, следует из материалов.
Подробности дела в материалах не изложены.
