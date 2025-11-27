В Астрахани обвиняемого в покушении на теракт отправили в СИЗО

МОСКВА, 27 ноя - РИА Новости. Суд в Астрахани отправил в СИЗО жителя региона, обвиняемого в покушении на совершение диверсии и террористического акта, говорится в судебных материалах, имеющихся в распоряжении РИА Новости.

В них указано, что Александра Дворянчикова арестовали по обвинению в покушении на совершение диверсии и террористического акта группой лиц по предварительному сговору или организованной группой, срок ареста определен до 16 декабря. В деле также фигурируют неустановленные лица, сообщается в материалах.