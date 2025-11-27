Против сотрудников ОЭЗ "Липецк" возбудили уголовное дело

ВОРОНЕЖ, 27 ноя - РИА Новости. Правоохранители возбудили уголовное дело в отношении сотрудников ОЭЗ "Липецк" и её дочерней компании, ОЭЗ проходит по делу потерпевшей, сообщили в правительстве региона.

В местном СМИ "Город48" сообщается, что были задержаны гендиректор ОЭЗ Александр Базаев, технический директор Наталья Коблякова, директор по правовым вопросам Ольга Андропова и гендиректор ООО "Ин Тех", которая является учредителем компании ОЭЗ " Липецк " и АО "Корпорация развития Липецкой области". Грязинский городской суд избрал задержанным меры пресечения — домашний арест и подписка о невыезде. По данным "Город48", во вторник силовики провели выемку документов и системных блоков компьютеров в управляющей компании ОЭЗ "Липецк" по делу о мошенничестве с федеральными средствами, выделенными на развитие третьей промплощадки экономзоны.

"Правительству Липецкой области известно о возбуждении правоохранительными органами уголовного дела в отношении ряда сотрудников ОЭЗ ППТ "Липецк" и ее дочерней компании. Согласно имеющейся информации, особая экономическая зона "Липецк" по данному делу проходит в статусе потерпевшей стороны", — говорится в Telegram-канале правительства Липецкой области.

Власти добавили, что на данный момент в их адрес никаких обращений, процессуальных документов или запросов от правоохранительных органов не поступало.