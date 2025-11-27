https://ria.ru/20251127/pvo-2058034595.html
Силы ПВО перехватили 18 украинских БПЛА за ночь
ПВО РФ перехватила и уничтожила 18 украинских БПЛА, сообщило Минобороны России в четверг. РИА Новости, 27.11.2025
безопасность
россия
ростовская область
тульская область
россия
ростовская область
тульская область
безопасность, россия, ростовская область, тульская область
Безопасность, Россия, Ростовская область, Тульская область
