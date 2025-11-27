Рейтинг@Mail.ru
Силы ПВО перехватили 18 украинских БПЛА за ночь - РИА Новости, 27.11.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
13:11 27.11.2025 (обновлено: 14:12 27.11.2025)
https://ria.ru/20251127/pvo-2058034595.html
Силы ПВО перехватили 18 украинских БПЛА за ночь
Силы ПВО перехватили 18 украинских БПЛА за ночь - РИА Новости, 27.11.2025
Силы ПВО перехватили 18 украинских БПЛА за ночь
ПВО РФ перехватила и уничтожила 18 украинских БПЛА, сообщило Минобороны России в четверг. РИА Новости, 27.11.2025
2025-11-27T13:11:00+03:00
2025-11-27T14:12:00+03:00
безопасность
россия
ростовская область
тульская область
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/03/0c/1932590496_0:114:3086:1850_1920x0_80_0_0_be53601e4ee12239f37103f86b26d40e.jpg
https://ria.ru/20251022/dron-2049755478.html
россия
ростовская область
тульская область
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/03/0c/1932590496_178:0:2909:2048_1920x0_80_0_0_746ffefb4d257f3176b1c2e45a2569bf.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
безопасность, россия, ростовская область, тульская область
Безопасность, Россия, Ростовская область, Тульская область
Силы ПВО перехватили 18 украинских БПЛА за ночь

МО РФ: силы ПВО за ночь сбили 18 украинских БПЛА над регионами России

© РИА Новости / Станислав Красильников | Перейти в медиабанкЗенитный ракетный дивизион ЦВО
Зенитный ракетный дивизион ЦВО - РИА Новости, 1920, 27.11.2025
© РИА Новости / Станислав Красильников
Перейти в медиабанк
Зенитный ракетный дивизион ЦВО. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 25 ноя - РИА Новости. ПВО РФ перехватила и уничтожила 18 украинских БПЛА, сообщило Минобороны России в четверг.
"В период с 8.30 мск до 12.00 мск дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 18 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа", - говорится в сообщении российского оборонного ведомства.
Так, 10 БПЛА сбито над территорией Ростовской области, четыре - над территорией Тульской области, два - над территорией Краснодарского края, один - над территорией Воронежской области и один - над акваторией Азовского моря.
Зенитный ракетно-пушечный комплекс Панцирь-С1 - РИА Новости, 1920, 22.10.2025
ПВО уничтожила 33 украинских дрона за ночь
22 октября, 08:15
 
БезопасностьРоссияРостовская областьТульская область
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала