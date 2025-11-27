Силы ПВО перехватили 18 украинских БПЛА за ночь

МОСКВА, 25 ноя - РИА Новости. ПВО РФ перехватила и уничтожила 18 украинских БПЛА, сообщило Минобороны России в четверг.

"В период с 8.30 мск до 12.00 мск дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 18 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа", - говорится в сообщении российского оборонного ведомства.