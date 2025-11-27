МОСКВА, 27 ноя — РИА Новости. Президент России Владимир Путин дал интервью телеканалу "Номад ТВ". Основные заявления — в материале РИА Новости.
- Поиск решений в ответ на возникающие внешние вызовы объединяет тех, против кого выстраиваются проблемы.
- Китай делает электромобили лучше и дешевле, чем Европа.
- Россию и Киргизию объединяют доставшиеся от СССР отношение к людям, уважение к культуре, к языку.
- Москва с большим уважением относится к решениям Киргизии о закреплении русского языка в статусе официального.
- Решение миграционных вопросов между Россией и Киргизией требует большой постоянной совместной работы.
- Проблемы в экономике Европы разворачиваются даже не из-за ситуации на Украине, это происходит естественным путем.
- Если Европа вдруг решит вернуться к сотрудничеству с Россией в экономике, Москва не против и готова работать с каждым.
- Поворот России на восток был естественным и аккуратным.
- Он не связан с событиями на Украине, Москва стала уделять этой стороне взаимодействия больше внимания с 2000-х годов.
Президент работал в Бишкеке 25-27 ноября. Ранее он выступил на саммите ОДКБ и провел переговоры с лидерами Киргизии, Белоруссии и Таджикистана.