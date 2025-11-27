Рейтинг@Mail.ru
18:42 27.11.2025
Путин дал интервью телеканалу "Номад ТВ"
Путин дал интервью телеканалу "Номад ТВ"
МОСКВА, 27 ноя — РИА Новости. Президент России Владимир Путин дал интервью телеканалу "Номад ТВ". Основные заявления — в материале РИА Новости.
  • Китай делает электромобили лучше и дешевле, чем Европа.
  • Россию и Киргизию объединяют доставшиеся от СССР отношение к людям, уважение к культуре, к языку.
  • Москва с большим уважением относится к решениям Киргизии о закреплении русского языка в статусе официального.
  • Решение миграционных вопросов между Россией и Киргизией требует большой постоянной совместной работы.
  • Проблемы в экономике Европы разворачиваются даже не из-за ситуации на Украине, это происходит естественным путем.
  • Если Европа вдруг решит вернуться к сотрудничеству с Россией в экономике, Москва не против и готова работать с каждым.
  • Поворот России на восток был естественным и аккуратным.
  • Он не связан с событиями на Украине, Москва стала уделять этой стороне взаимодействия больше внимания с 2000-х годов.
Президент работал в Бишкеке 25-27 ноября. Ранее он выступил на саммите ОДКБ и провел переговоры с лидерами Киргизии, Белоруссии и Таджикистана.
Президент РФ Владимир Путин и президент Киргизии Садыр Жапаров на церемонии приветствия глав государств-членов ОДКБ в Бишкеке - РИА Новости, 1920, 27.11.2025
Путин поблагодарил президента Киргизии за приглашение посетить страну
