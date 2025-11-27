Рейтинг@Mail.ru
Путин рассказал о ходе диалога с Уиткоффом - РИА Новости, 27.11.2025
17:22 27.11.2025
Путин рассказал о ходе диалога с Уиткоффом
Путин рассказал о ходе диалога с Уиткоффом
Президент РФ Владимир Путин рассказал, что диалог со спецпосланником президента США Стивом Уиткоффом идет "без ругани и плевков", хотя тот защищает позицию и... РИА Новости, 27.11.2025
в мире
сша
россия
стив уиткофф
владимир путин
в мире, сша, россия, стив уиткофф, владимир путин
В мире, США, Россия, Стив Уиткофф, Владимир Путин
Путин рассказал о ходе диалога с Уиткоффом

Путин заявил, что диалог с Уиткоффом идет без ругани

Президент России Владимир Путин и спецпосланник президента США Стивен Уиткофф во время встречи
Президент России Владимир Путин и спецпосланник президента США Стивен Уиткофф во время встречи
© РИА Новости / Кристина Кормилицына
Президент России Владимир Путин и спецпосланник президента США Стивен Уиткофф во время встречи. Архивное фото
МОСКВА, 27 ноя - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин рассказал, что диалог со спецпосланником президента США Стивом Уиткоффом идет "без ругани и плевков", хотя тот защищает позицию и интересы США.
"Он (Стив Уиткофф - ред.) - американский гражданин, защищает позицию своего президента и своей страны. Да, у нас диалог, он непростой. Да, мы ведем этот диалог без ругани и без плевков друг в друга - как интеллигентные люди. Каждый защищает свою позицию. Господин Уиткофф, повторяю, защищает позицию и интересы Соединенных Штатов так, как он их видит и как видят те люди, которые делегируют его для переговоров с Россией", - сказал российский лидер журналистам по итогам визита в Киргизию.
Путин работает в Бишкеке 25-27 ноября. Российский президент провел переговоры с лидером Киргизии Садыром Жапаровым в рамках государственного визита в республику, встретился с президентом Белоруссии Александром Лукашенко, а также принял участие в саммите ОДКБ.
Президент РФ Владимир Путин во время подхода к представителям российских СМИ - РИА Новости, 1920, 27.11.2025
Путин назвал обвинения в адрес Уиткоффа необоснованными
