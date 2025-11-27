https://ria.ru/20251127/putin-2058115509.html
Путин отметил положительную динамику по всем направлениям на фронте
Динамика на линии боевого соприкосновения для РФ по всем направлениям положительная, заявил президент России Владимир Путин. РИА Новости, 27.11.2025
Путин назвал динамику на фронте по всем направлениям положительной