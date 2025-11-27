Рейтинг@Mail.ru
Путин отметил положительную динамику по всем направлениям на фронте
17:21 27.11.2025 (обновлено: 18:20 27.11.2025)
Путин отметил положительную динамику по всем направлениям на фронте
Путин отметил положительную динамику по всем направлениям на фронте
Динамика на линии боевого соприкосновения для РФ по всем направлениям положительная, заявил президент России Владимир Путин. РИА Новости, 27.11.2025
Путин отметил положительную динамику по всем направлениям на фронте

Президент РФ Владимир Путин во время подхода к представителям российских СМИ. 27 ноября 2025
МОСКВА, 27 ноя - РИА Новости. Динамика на линии боевого соприкосновения для РФ по всем направлениям положительная, заявил президент России Владимир Путин.
"Это (ситуация на фронте - ред.) видно не только из наших средств массовой информации, из сообщений Министерства обороны - это видно и из западных средств массовой информации. Удержать это практически невозможно, поэтому с этим уже вряд ли что можно поделать, что называется. Динамика положительная по всем направлениям", - сказал российский лидер журналистам по итогам визита в Киргизию.
Глава государства работает в Бишкеке со вторника по четверг. Ранее российский президент провел переговоры с лидером Киргизии Садыром Жапаровым в рамках государственного визита в республику, встретился с президентом Белоруссии Александром Лукашенко, а также принял участие в саммите ОДКБ.
Солдат ВСУ на позиции возле Донецка - РИА Новости, 1920, 26.11.2025
"Сражаться некому". СМИ сообщили о панике в ВСУ из-за решения Зеленского
