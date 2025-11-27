https://ria.ru/20251127/putin-2058111992.html
Путин сравнил коррупционный скандал в Киеве и использование активов России
БИШКЕК, 27 ноя — РИА Новости. Президент России Владимир Путин сопоставил коррупционный скандал в Киеве и использование активов РФ, заявив, что непонятно, кто у кого учится, но все это воровство.
"В этой связи у меня, конечно, возникает вопрос: кто кого учит? То ли вороватая верхушка Украины, которая разворовывает деньги своих налогоплательщиков и налогоплательщиков западных спонсоров, мы сейчас хорошо знаем о коррупционном скандале в Киеве, то ли они от европейцев учатся этому, то ли европейцы учатся у украинской верхушки. Во всяком случае и то, и другое - воровство", - сказал он журналистам.