17:16 27.11.2025 (обновлено: 18:23 27.11.2025)
Путин сравнил коррупционный скандал в Киеве и использование активов России
Путин сравнил коррупционный скандал в Киеве и использование активов России
Президент России Владимир Путин сопоставил коррупционный скандал в Киеве и использование активов РФ, заявив, что непонятно, кто у кого учится, но все это... РИА Новости, 27.11.2025
2025
Путин сравнил коррупционный скандал в Киеве и использование активов России

© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин во время подхода к представителям российских СМИ. 27 ноября 2025
Президент РФ Владимир Путин во время подхода к представителям российских СМИ. 27 ноября 2025
БИШКЕК, 27 ноя — РИА Новости. Президент России Владимир Путин сопоставил коррупционный скандал в Киеве и использование активов РФ, заявив, что непонятно, кто у кого учится, но все это воровство.
"В этой связи у меня, конечно, возникает вопрос: кто кого учит? То ли вороватая верхушка Украины, которая разворовывает деньги своих налогоплательщиков и налогоплательщиков западных спонсоров, мы сейчас хорошо знаем о коррупционном скандале в Киеве, то ли они от европейцев учатся этому, то ли европейцы учатся у украинской верхушки. Во всяком случае и то, и другое - воровство", - сказал он журналистам.
Газ или медный таз: последняя гастроль Зеленского
19 ноября, 08:00
 
