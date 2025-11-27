Рейтинг@Mail.ru
Решения по линии ОДКБ будут согласовываться и с Арменией, заявил Путин - РИА Новости, 27.11.2025
17:15 27.11.2025
Решения по линии ОДКБ будут согласовываться и с Арменией, заявил Путин
Решения по линии ОДКБ будут согласовываться и с Арменией, заявил Путин
Президент России Владимир Путин заявил, что решения по линии ОДКБ будут согласовываться и с Арменией во время председательствования РФ в организации. РИА Новости, 27.11.2025
Решения по линии ОДКБ будут согласовываться и с Арменией, заявил Путин

Путин пообещал согласовывать решения по линии ОДКБ с Арменией

© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин на заседании Совета коллективной безопасности ОДКБ в Бишкеке
Президент РФ Владимир Путин на заседании Совета коллективной безопасности ОДКБ в Бишкеке
БИШКЕК, 27 ноя - РИА Новости. Президент России Владимир Путин заявил, что решения по линии ОДКБ будут согласовываться и с Арменией во время председательствования РФ в организации.
"Мы как государство, которое возглавило сейчас работу в рамках ОДКБ, конечно, будем находиться в постоянном контакте и с ними (с Арменией - ред.) как с членами этой организации. И, разумеется, решения, которые мы будем готовить по каждому из приоритетов, мы будем и с ними прорабатывать и согласовывать", - сказал глава государства в ходе пресс-подхода по итогам визита в Киргизию.
Глава государства работает в Бишкеке 25-27 ноября. Ранее российский президент провел переговоры с лидером Киргизии Садыром Жапаровым в рамках государственного визита в республику, встретился с президентом Белоруссии Александром Лукашенко, а также принял участие в саммите ОДКБ.
Президент России Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 27.11.2025
Путин прокомментировал позицию Армении по участию в работе ОДКБ
Вчера, 16:32
 
