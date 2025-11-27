https://ria.ru/20251127/putin-2058111205.html
Решения по линии ОДКБ будут согласовываться и с Арменией, заявил Путин
2025-11-27T17:15:00+03:00
в мире
россия
армения
киргизия
владимир путин
садыр жапаров
александр лукашенко
одкб
россия
армения
киргизия
Решения по линии ОДКБ будут согласовываться и с Арменией, заявил Путин
БИШКЕК, 27 ноя - РИА Новости. Президент России Владимир Путин заявил, что решения по линии ОДКБ будут согласовываться и с Арменией во время председательствования РФ в организации.
"Мы как государство, которое возглавило сейчас работу в рамках ОДКБ, конечно, будем находиться в постоянном контакте и с ними (с Арменией - ред.) как с членами этой организации. И, разумеется, решения, которые мы будем готовить по каждому из приоритетов, мы будем и с ними прорабатывать и согласовывать", - сказал глава государства в ходе пресс-подхода по итогам визита в Киргизию.
Глава государства работает в Бишкеке 25-27 ноября. Ранее российский президент провел переговоры с лидером Киргизии Садыром Жапаровым в рамках государственного визита в республику, встретился с президентом Белоруссии Александром Лукашенко, а также принял участие в саммите ОДКБ.