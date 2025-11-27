Рейтинг@Mail.ru
Путин рассказал о появлении на встрече по Украине спецпредставителя США - РИА Новости, 27.11.2025
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя
Специальная военная операция на Украине
 
17:02 27.11.2025
Путин рассказал о появлении на встрече по Украине спецпредставителя США
Путин рассказал о появлении на встрече по Украине спецпредставителя США
специальная военная операция на украине
в мире
россия
сша
украина
владимир путин
садыр жапаров
александр лукашенко
россия
сша
украина
в мире, россия, сша, украина, владимир путин, садыр жапаров, александр лукашенко, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), одкб, мирный план сша по украине
Специальная военная операция на Украине, В мире, Россия, США, Украина, Владимир Путин, Садыр Жапаров, Александр Лукашенко, Федеральная служба безопасности РФ (ФСБ России), ОДКБ, Мирный план США по Украине
Путин рассказал о появлении на встрече по Украине спецпредставителя США

Путин: представитель США появился на встрече спецслужб РФ и Украины неожиданно

© РИА Новости / Алексей Никольский | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин во время подхода к представителям российских СМИ
Президент РФ Владимир Путин во время подхода к представителям российских СМИ - РИА Новости, 1920, 27.11.2025
© РИА Новости / Алексей Никольский
Перейти в медиабанк
Президент РФ Владимир Путин во время подхода к представителям российских СМИ
БИШКЕК, 27 ноя - РИА Новости. Спецпредставитель США по Украине несколько неожиданно для России появился на встрече представителей спецслужб РФ и Украины, заявил президент России Владимир Путин.
"По инициативе украинской стороны такая очередная встреча была намечена и состоялась в Абу-Даби. С нашей стороны на ней присутствовал один из руководителей ФСБ России. Вот на эту встречу пришел и представитель администрации США, для нас это было несколько неожиданно, но мы никогда не отказываемся от контактов. Вступил в контакт с представителем России и задался вопросом о том, что, может быть, не стоит ждать следующей недели для продолжения контактов, а провести встречу в Москве уже на этой неделе. Я об этом узнал только тогда, когда самолет приземлился в Бишкеке", - сказал Путин журналистам.
Глава государства работает в Бишкеке 25-27 ноября. Ранее российский президент провел переговоры с лидером Киргизии Садыром Жапаровым в рамках государственного визита в республику, встретился с президентом Белоруссии Александром Лукашенко, а также принял участие в саммите ОДКБ.
