https://ria.ru/20251127/putin-2058103340.html
Путин рассказал о появлении на встрече по Украине спецпредставителя США
Путин рассказал о появлении на встрече по Украине спецпредставителя США - РИА Новости, 27.11.2025
Путин рассказал о появлении на встрече по Украине спецпредставителя США
Спецпредставитель США по Украине несколько неожиданно для России появился на встрече представителей спецслужб РФ и Украины, заявил президент России Владимир... РИА Новости, 27.11.2025
2025-11-27T17:02:00+03:00
2025-11-27T17:02:00+03:00
2025-11-27T17:02:00+03:00
специальная военная операция на украине
в мире
россия
сша
украина
владимир путин
садыр жапаров
александр лукашенко
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0b/1b/2058119048_0:50:3176:1837_1920x0_80_0_0_a8b17c78a3e1bce06f8939e6d7865a9d.jpg
https://ria.ru/20251127/uitkoff-2057840795.html
россия
сша
украина
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0b/1b/2058119048_370:0:3101:2048_1920x0_80_0_0_68ffad6b7f3678dd3d7254da03c94bc9.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, россия, сша, украина, владимир путин, садыр жапаров, александр лукашенко, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), одкб, мирный план сша по украине
Специальная военная операция на Украине, В мире, Россия, США, Украина, Владимир Путин, Садыр Жапаров, Александр Лукашенко, Федеральная служба безопасности РФ (ФСБ России), ОДКБ, Мирный план США по Украине
Путин рассказал о появлении на встрече по Украине спецпредставителя США
Путин: представитель США появился на встрече спецслужб РФ и Украины неожиданно