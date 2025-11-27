Рейтинг@Mail.ru
Ушаков находится на связи с американскими коллегами, заявил Путин - РИА Новости, 27.11.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
17:02 27.11.2025
https://ria.ru/20251127/putin-2058103175.html
Ушаков находится на связи с американскими коллегами, заявил Путин
Ушаков находится на связи с американскими коллегами, заявил Путин - РИА Новости, 27.11.2025
Ушаков находится на связи с американскими коллегами, заявил Путин
Помощник президента РФ Юрий Ушаков находится на связи с американскими коллегами, заявил российский лидер Владимир Путин. РИА Новости, 27.11.2025
2025-11-27T17:02:00+03:00
2025-11-27T17:02:00+03:00
в мире
россия
бишкек
киргизия
юрий ушаков
владимир путин
садыр жапаров
одкб
https://cdnn21.img.ria.ru/images/131880/88/1318808813_0:110:1403:899_1920x0_80_0_0_461a0f3f8c9cef76fb9fbe62fe033cd4.jpg
https://ria.ru/20251127/putin-2058095321.html
россия
бишкек
киргизия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/131880/88/1318808813_30:0:1375:1009_1920x0_80_0_0_a9ab5af622aa96b2c44716812da6b2e2.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, россия, бишкек, киргизия, юрий ушаков, владимир путин, садыр жапаров, одкб
В мире, Россия, Бишкек, Киргизия, Юрий Ушаков, Владимир Путин, Садыр Жапаров, ОДКБ
Ушаков находится на связи с американскими коллегами, заявил Путин

Путин: Ушаков находится на связи с американскими коллегами

© РИА Новости / Михаил КлиментьевФлаги России и США
Флаги России и США - РИА Новости, 1920, 27.11.2025
© РИА Новости / Михаил Климентьев
Флаги России и США. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
БИШКЕК, 27 ноя - РИА Новости. Помощник президента РФ Юрий Ушаков находится на связи с американскими коллегами, заявил российский лидер Владимир Путин.
"По текущим делам для того, чтобы организовать эту всю работу... тоже мой помощник Юрий Викторович Ушаков, он - на связи с американскими коллегами, но он один не может это сделать, это МИД должен делать и, отчасти, администрация президента. Большой комплекс вопросов, которые надо обсудить", - сказал Путин журналистам.
Глава государства работает в Бишкеке со вторника по четверг. Ранее российский президент провел переговоры с лидером Киргизии Садыром Жапаровым в рамках государственного визита в республику, встретился с президентом Белоруссии Александром Лукашенко, а также принял участие в саммите ОДКБ.
Президент РФ Владимир Путин во время подхода к представителям российских СМИ - РИА Новости, 1920, 27.11.2025
Путин ответил на вопрос о подслушивании разговоров Ушакова и Уиткоффа
Вчера, 16:48
 
В миреРоссияБишкекКиргизияЮрий УшаковВладимир ПутинСадыр ЖапаровОДКБ
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала