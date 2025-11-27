https://ria.ru/20251127/putin-2058101411.html
Путин заявил о высоком уровне дезертирства в украинской армии
Путин заявил о высоком уровне дезертирства в украинской армии - РИА Новости, 27.11.2025
Путин заявил о высоком уровне дезертирства в украинской армии
Дезертирство в украинской армии очень высокое, заявил президент России Владимир Путин. РИА Новости, 27.11.2025
2025-11-27T16:59:00+03:00
2025-11-27T16:59:00+03:00
2025-11-27T17:00:00+03:00
в мире
россия
бишкек
киргизия
владимир путин
садыр жапаров
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0a/1d/2051491970_0:265:3072:1993_1920x0_80_0_0_c7579da6c0a263af0a090c0195173dc3.jpg
https://ria.ru/20251127/putin-2058098593.html
россия
бишкек
киргизия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0a/1d/2051491970_148:0:2879:2048_1920x0_80_0_0_8c83eb98be7cb67f51d4c52cfcaac626.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, россия, бишкек, киргизия, владимир путин, садыр жапаров
В мире, Россия, Бишкек, Киргизия, Владимир Путин, Садыр Жапаров
Путин заявил о высоком уровне дезертирства в украинской армии
Путин: дезертирство в украинской армии очень высокое