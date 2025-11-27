https://ria.ru/20251127/putin-2058099112.html
Путин допустил возможность контактов с G7
Президент РФ Владимир Путин допустил, что при реализации плана США по Украине контакты с G7 возможны, но говорить об этом рано. РИА Новости, 27.11.2025
Путин допустил возможность контактов с G7 при реализации плана США по Украине