Путин рассказал об "информационном шуме" о контактах России, Украины и США
Путин рассказал об "информационном шуме" о контактах России, Украины и США - РИА Новости, 27.11.2025
Путин рассказал об "информационном шуме" о контактах России, Украины и США
Президент России Владимир Путин рассказал, что слышал "информационный шум" по поводу контактов РФ, Украины и США в Абу-Даби. РИА Новости, 27.11.2025
2025-11-27T16:51:00+03:00
специальная военная операция на украине
в мире
россия
абу-даби
украина
владимир путин
юрий ушаков
садыр жапаров
россия
абу-даби
украина
2025
Путин рассказал об "информационном шуме" о контактах России, Украины и США
Путин слышал информационный шум по поводу контактов РФ, Украины и США в Абу-Даби