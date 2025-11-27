Рейтинг@Mail.ru
Путин рассказал об "информационном шуме" о контактах России, Украины и США - РИА Новости, 27.11.2025
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя
Специальная военная операция на Украине
 
16:51 27.11.2025
Путин рассказал об "информационном шуме" о контактах России, Украины и США
Путин рассказал об "информационном шуме" о контактах России, Украины и США - РИА Новости, 27.11.2025
Путин рассказал об "информационном шуме" о контактах России, Украины и США
Президент России Владимир Путин рассказал, что слышал "информационный шум" по поводу контактов РФ, Украины и США в Абу-Даби. РИА Новости, 27.11.2025
Путин рассказал об "информационном шуме" о контактах России, Украины и США

Путин слышал информационный шум по поводу контактов РФ, Украины и США в Абу-Даби

© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин во время подхода к представителям российских СМИ
Президент РФ Владимир Путин во время подхода к представителям российских СМИ - РИА Новости, 1920, 27.11.2025
© РИА Новости / POOL
Перейти в медиабанк
Президент РФ Владимир Путин во время подхода к представителям российских СМИ
БИШКЕК, 27 ноя - РИА Новости. Президент России Владимир Путин рассказал, что слышал "информационный шум" по поводу контактов РФ, Украины и США в Абу-Даби.
"Что касается Абу-Даби, я слышал какой-то шум такой информационный по этому вопросу, но там ничего такого необычного, ничего секретного тоже не произошло", - сказал глава государства в ходе пресс-подхода по итогам визита в Киргизию.
Ранее портал Axios со ссылкой на источник утверждал, что украинская делегация во главе с начальником главного управления разведки минобороны Украины Кириллом Будановым в Абу-Даби якобы проводила переговоры с российской стороной и американской делегацией.
Ранее помощник президента РФ Юрий Ушаков сообщал, что представители соответствующих служб, занимающиеся украинским вопросом, участвовали в переговорах РФ, США и Украины в Абу-Даби.
Глава государства работает в Бишкеке 25-27 ноября. Ранее российский президент провел переговоры с лидером Киргизии Садыром Жапаровым в рамках государственного визита в республику, встретился с президентом Белоруссии Александром Лукашенко, а также принял участие в саммите ОДКБ.
Ушаков о встрече представителей России, Украины и США в Абу-Даби - РИА Новости, 1920, 26.11.2025
Ушаков рассказал о встрече представителей России, США и Украины
26 ноября, 11:45
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреРоссияАбу-ДабиУкраинаВладимир ПутинЮрий УшаковСадыр ЖапаровОДКБМирный план США по Украине
 
 
