Путин рассказал о контактах российских и украинских спецслужб
Путин рассказал о контактах российских и украинских спецслужб - РИА Новости, 27.11.2025
Путин рассказал о контактах российских и украинских спецслужб
Российские и украинские спецслужбы находятся в контакте по гуманитарным вопросам, заявил президент РФ Владимир Путин. РИА Новости, 27.11.2025
Путин рассказал о контактах российских и украинских спецслужб
Путин: российские и украинские спецслужбы контактируют по гуманитарным вопросам