Путин рассказал о проблеме с грузами на российско-казахстанской границе
Путин рассказал о проблеме с грузами на российско-казахстанской границе - РИА Новости, 27.11.2025
Путин рассказал о проблеме с грузами на российско-казахстанской границе
Проблема с грузами на российско-казахстанской границе существует, так как значительное число фур пересекает границу без документов, заявил президент РФ Владимир РИА Новости, 27.11.2025
россия
Путин: значительное число фур пересекают границу с Казахстаном без документов