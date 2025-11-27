https://ria.ru/20251127/putin-2058088704.html
Путин прокомментировал достижения России в сфере беспилотной техники
Путин прокомментировал достижения России в сфере беспилотной техники - РИА Новости, 27.11.2025
Путин прокомментировал достижения России в сфере беспилотной техники
Россия очень много сделала в сфере беспилотной техники, это революция для РФ, заявил президент Российской Федерации Владимир Путин. РИА Новости, 27.11.2025
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/09/03/2039444398_163:0:2894:2048_1920x0_80_0_0_9562b9edb4c867bb216ae4ed6ec2f7b1.jpg
Путин прокомментировал достижения России в сфере беспилотной техники
Путин: Россия сделала очень много в сфере беспилотной техники