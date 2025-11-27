Путин прокомментировал позицию Армении по участию в работе ОДКБ

БИШКЕК, 27 ноя - РИА Новости. Позиция Армении по участию в работе ОДКБ - ее выбор, страны объединения относятся к этому с уважением, заявил президент России Владимир Путин.
"Что касается позиции Армении, то она, эта позиция, тоже хорошо известна. Она заключается в том, как нам говорят наши армянские коллеги. Они говорят, что мы поддерживаем все решения, которые принимаются в ОДКБ, мы считаем себя членами ОДКБ, но на данном этапе мы воздерживаемся от участия в заседаниях этой организации. Ну что, это их выбор, поэтому если они считают возможным так работать пока, ну хорошо, мы согласны, поскольку они являются членами организации, мы с ними в контакте находимся", - сказал Путин журналистам.
Глава государства работает в Бишкеке 25-27 ноября. Ранее российский президент провел переговоры с лидером Киргизии Садыром Жапаровым в рамках государственного визита в республику, встретился с президентом Белоруссии Александром Лукашенко, а также принял участие в саммите ОДКБ.