16:27 27.11.2025
https://ria.ru/20251127/putin-2058085105.html
Путин заявил о развитии отношений России и Киргизии
экономика, россия, киргизия, бишкек, владимир путин, садыр жапаров, александр лукашенко, одкб, визит путина в киргизию — 2025
Путин заявил о развитии отношений России и Киргизии

Путин: отношения России и Киргизии развиваются позитивно

БИШКЕК, 27 ноя - РИА Новости. Отношения России и Киргизии развиваются позитивно, российские инвесторы активно приходят на рынок страны, заявил президент России Владимир Путин.
"Действительно, отношения развиваются весьма позитивно. Наши инвесторы всё активнее и активнее работают на рынке Кыргызстана", - сказал Путин журналистам.
Глава государства работает в Бишкеке 25-27 ноября. Ранее российский президент провел переговоры с лидером Киргизии Садыром Жапаровым в рамках государственного визита в республику, встретился с президентом Белоруссии Александром Лукашенко, а также принял участие в саммите ОДКБ.
Президент РФ Владимир Путин во время подхода к представителям российских СМИ - РИА Новости, 1920, 27.11.2025
Киргизия покупает российские энергоресурсы по льготной цене, заявил Путин
ЭкономикаРоссияКиргизияБишкекВладимир ПутинСадыр ЖапаровАлександр ЛукашенкоОДКБВизит Путина в Киргизию — 2025
 
 
