Путин заявил о развитии отношений России и Киргизии
Путин заявил о развитии отношений России и Киргизии
Отношения России и Киргизии развиваются позитивно, российские инвесторы активно приходят на рынок страны, заявил президент России Владимир Путин. РИА Новости, 27.11.2025
