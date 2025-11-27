Рейтинг@Mail.ru
Путин вышел к прессе по итогам трехдневного визита в Киргизию - РИА Новости, 27.11.2025
16:15 27.11.2025
Путин вышел к прессе по итогам трехдневного визита в Киргизию
Путин вышел к прессе по итогам трехдневного визита в Киргизию
Президент РФ Владимир Путин вышел к прессе по итогам трехдневной поездки в Киргизию. РИА Новости, 27.11.2025
политика, киргизия, россия, бишкек, владимир путин, садыр жапаров, александр лукашенко, одкб, визит путина в киргизию — 2025, в мире
Политика, Киргизия, Россия, Бишкек, Владимир Путин, Садыр Жапаров, Александр Лукашенко, ОДКБ, Визит Путина в Киргизию — 2025, В мире
Президент РФ Владимир Путин и президент Киргизии Садыр Жапаров в Бишкеке
Президент РФ Владимир Путин и президент Киргизии Садыр Жапаров в Бишкеке
БИШКЕК, 27 ноя - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин вышел к прессе по итогам трехдневной поездки в Киргизию.
Глава государства работает в Бишкеке 25-27 ноября. Ранее российский президент провел переговоры с лидером Киргизии Садыром Жапаровым в рамках государственного визита в республику, встретился с президентом Белоруссии Александром Лукашенко, а также принял участие в саммите ОДКБ.
Церемония официальной встречи президента России Владимира Путина и президента Киргизии Садыра Жапарова у Дворца единства в Бишкеке - РИА Новости, 1920, 26.11.2025
Путин назвал Киргизию надежным партнером
