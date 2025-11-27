https://ria.ru/20251127/putin-2058079252.html
Путин вышел к прессе по итогам трехдневного визита в Киргизию
Путин вышел к прессе по итогам трехдневного визита в Киргизию - РИА Новости, 27.11.2025
Путин вышел к прессе по итогам трехдневного визита в Киргизию
Президент РФ Владимир Путин вышел к прессе по итогам трехдневной поездки в Киргизию. РИА Новости, 27.11.2025
2025-11-27T16:15:00+03:00
2025-11-27T16:15:00+03:00
2025-11-27T16:15:00+03:00
политика
киргизия
россия
бишкек
владимир путин
садыр жапаров
александр лукашенко
одкб
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0b/1a/2057618087_0:357:3006:2048_1920x0_80_0_0_0fdc5ed1cec0a717787e41dafbbf1229.jpg
https://ria.ru/20251126/putin--2057611564.html
киргизия
россия
бишкек
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0b/1a/2057618087_138:0:2869:2048_1920x0_80_0_0_ce6be93a5882ba9daeef0a39815f0187.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
политика, киргизия, россия, бишкек, владимир путин, садыр жапаров, александр лукашенко, одкб, визит путина в киргизию — 2025, в мире
Политика, Киргизия, Россия, Бишкек, Владимир Путин, Садыр Жапаров, Александр Лукашенко, ОДКБ, Визит Путина в Киргизию — 2025, В мире
Путин вышел к прессе по итогам трехдневного визита в Киргизию
Путин вышел к прессе по итогам визита в Киргизию