Путин прибыл в резиденцию "Ынтымак Ордо" в Бишкеке на саммит ОДКБ
Путин прибыл в резиденцию "Ынтымак Ордо" в Бишкеке на саммит ОДКБ - РИА Новости, 27.11.2025
Путин прибыл в резиденцию "Ынтымак Ордо" в Бишкеке на саммит ОДКБ
Владимир Путин прибыл в резиденцию "Ынтымак Ордо" в Бишкеке на саммит Организации договора о коллективной безопасности. РИА Новости, 27.11.2025
2025-11-27T09:00:00+03:00
2025-11-27T09:00:00+03:00
2025-11-27T09:09:00+03:00
бишкек
киргизия
белоруссия
садыр жапаров
александр лукашенко
владимир путин
одкб
