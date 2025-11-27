Рейтинг@Mail.ru
Путин на заседании ОДКБ в Бишкеке - РИА Новости, 27.11.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
08:41 27.11.2025
https://ria.ru/20251127/putin-2057903561.html
Путин на заседании ОДКБ в Бишкеке
Путин на заседании ОДКБ в Бишкеке - РИА Новости, 27.11.2025
Путин на заседании ОДКБ в Бишкеке
Президент России Владимир Путин участвует в заседании саммита Организации договора о коллективной безопасности (ОДКБ) в Бишкеке. РИА Новости, 27.11.2025
2025-11-27T08:41:00+03:00
2025-11-27T08:41:00+03:00
бишкек
россия
владимир путин
одкб
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0b/1b/2057918310_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_aa598d1bda21de3e4fd1f02bb22f495a.jpg
бишкек
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Путин на заседании ОДКБ в Бишкеке
Путин на заседании ОДКБ в Бишкеке
2025-11-27T08:41
true
PT72M12S
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0b/1b/2057918310_240:0:1680:1080_1920x0_80_0_0_4c1e8dcd3c39d7f8395d26af790a30c8.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
бишкек, россия, владимир путин, одкб, видео
Бишкек, Россия, Владимир Путин, ОДКБ
Путин на заседании ОДКБ в Бишкеке
Президент России Владимир Путин участвует в заседании саммита Организации договора о коллективной безопасности (ОДКБ) в Бишкеке.
2025-11-27T08:41
true
PT72M12S

Путин на заседании ОДКБ в Бишкеке

Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
Президент России Владимир Путин участвует в заседании саммита Организации договора о коллективной безопасности (ОДКБ) в Бишкеке.
 
БишкекРоссияВладимир ПутинОДКБ
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала