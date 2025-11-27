Президент России Владимир Путин участвует в заседании саммита Организации договора о коллективной безопасности (ОДКБ) в Бишкеке.
Путин на заседании ОДКБ в Бишкеке
