Рейтинг@Mail.ru
В пензенской Тамале осколки БПЛА выбили окна в жилом доме - РИА Новости, 27.11.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
02:57 27.11.2025
https://ria.ru/20251127/proisshestviya-2057875450.html
В пензенской Тамале осколки БПЛА выбили окна в жилом доме
В пензенской Тамале осколки БПЛА выбили окна в жилом доме - РИА Новости, 27.11.2025
В пензенской Тамале осколки БПЛА выбили окна в жилом доме
Осколки БПЛА повредили нежилое здание в пензенской Тамале, выбиты окна в жилом многоквартирном доме рядом, пострадавших нет, сообщил губернатор Олег... РИА Новости, 27.11.2025
2025-11-27T02:57:00+03:00
2025-11-27T02:57:00+03:00
специальная военная операция на украине
происшествия
олег мельниченко
пензенская область
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/02/1a/1929650139_0:0:2948:1659_1920x0_80_0_0_8658800b71e8a60d4946910e16aed8e2.jpg
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
пензенская область
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
Дарья Буймова
Дарья Буймова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/02/1a/1929650139_593:0:2948:1766_1920x0_80_0_0_c8e00af543deef60cbc04df0679fda6c.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, олег мельниченко, пензенская область
Специальная военная операция на Украине, Происшествия, Олег Мельниченко, Пензенская область
В пензенской Тамале осколки БПЛА выбили окна в жилом доме

В Тамале осколки БПЛА выбили окна в жилом доме и повредили нежилое здание

© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкМашина скорой помощи
Машина скорой помощи - РИА Новости, 1920, 27.11.2025
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
Перейти в медиабанк
Машина скорой помощи. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 27 ноя - РИА Новости. Осколки БПЛА повредили нежилое здание в пензенской Тамале, выбиты окна в жилом многоквартирном доме рядом, пострадавших нет, сообщил губернатор Олег Мельниченко.
"Сегодня около часа ночи в Тамале осколки беспилотного летательного аппарата повредили крышу нежилого одноэтажного здания, которое пустует уже несколько лет. Взрывной волной выбиты стекла в расположенном рядом жилом многоквартирном доме", - написал губернатор в своем канале на платформе MAX.
Мельниченко добавил, что территория происшествия оцеплена, на месте работают все экстренные службы. По предварительным данным, никто не пострадал, разрушений нет, жителям поврежденных квартир оперативно окажут поддержку, заключил губернатор.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
 
Специальная военная операция на УкраинеПроисшествияОлег МельниченкоПензенская область
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала