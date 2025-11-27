В пензенской Тамале осколки БПЛА выбили окна в жилом доме

МОСКВА, 27 ноя - РИА Новости. Осколки БПЛА повредили нежилое здание в пензенской Тамале, выбиты окна в жилом многоквартирном доме рядом, пострадавших нет, сообщил губернатор Олег Мельниченко.
"Сегодня около часа ночи в Тамале осколки беспилотного летательного аппарата повредили крышу нежилого одноэтажного здания, которое пустует уже несколько лет. Взрывной волной выбиты стекла в расположенном рядом жилом многоквартирном доме", - написал губернатор в своем канале на платформе MAX.
Мельниченко добавил, что территория происшествия оцеплена, на месте работают все экстренные службы. По предварительным данным, никто не пострадал, разрушений нет, жителям поврежденных квартир оперативно окажут поддержку, заключил губернатор.
