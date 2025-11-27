Рейтинг@Mail.ru
Председательство в ОДКБ перешло от Киргизии к России - РИА Новости, 27.11.2025
10:40 27.11.2025 (обновлено: 11:10 27.11.2025)
Председательство в ОДКБ перешло от Киргизии к России
Председательство в ОДКБ перешло от Киргизии к России
Председательство в Организации договора о коллективной безопасности в соответствии с принятым порядком переходит от Киргизии к России, сообщил на заседании... РИА Новости, 27.11.2025
киргизия
россия
бишкек
садыр жапаров
владимир путин
касым-жомарт токаев
одкб
киргизия
россия
бишкек
киргизия, россия, бишкек, садыр жапаров, владимир путин, касым-жомарт токаев, одкб
Киргизия, Россия, Бишкек, Садыр Жапаров, Владимир Путин, Касым-Жомарт Токаев, ОДКБ
Председательство в ОДКБ перешло от Киргизии к России

Жапаров: председательство в ОДКБ переходит к России

БИШКЕК, 27 ноя - РИА Новости. Председательство в Организации договора о коллективной безопасности в соответствии с принятым порядком переходит от Киргизии к России, сообщил на заседании Совета коллективной безопасности (СКБ) ОДКБ в Бишкеке киргизский лидер Садыр Жапаров.
"Уважаемые друзья, в соответствии с принятым порядком очередное председательство ОДКБ переходит к Российской Федерации", - заявил Жапаров.
Заседание Совета проходит под председательством Киргизии. В нем принимают участие Жапаров, президент России Владимир Путин, глава Казахстана Касым-Жомарт Токаев, лидер Таджикистана Эмомали Рахмон и белорусский президент Александр Лукашенко.
Путин назвал приоритеты председательства России в ОДКБ в 2026 году
КиргизияРоссияБишкекСадыр ЖапаровВладимир ПутинКасым-Жомарт ТокаевОДКБ
 
 
