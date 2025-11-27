Рейтинг@Mail.ru
Правкомиссия по делам соотечественников за рубежом пройдет 1 декабря - РИА Новости, 27.11.2025
14:00 27.11.2025
Правкомиссия по делам соотечественников за рубежом пройдет 1 декабря
Правкомиссия по делам соотечественников за рубежом пройдет 1 декабря
Заседание правительственной комиссии по делам соотечественников за рубежом под председательством главы МИД РФ Сергея Лаврова пройдет 1 декабря, сообщила... РИА Новости, 27.11.2025
россия, сергей лавров, мария захарова, госдума рф
Россия, Сергей Лавров, Мария Захарова, Госдума РФ
Правкомиссия по делам соотечественников за рубежом пройдет 1 декабря

Лавров проведет заседание правкомиссии по делам соотечественников 1 декабря

МОСКВА, 27 ноя - РИА Новости. Заседание правительственной комиссии по делам соотечественников за рубежом под председательством главы МИД РФ Сергея Лаврова пройдет 1 декабря, сообщила официальный представитель министерства Мария Захарова.
"В МИД нашей страны состоится заседание правительственной комиссии по делам соотечественников за рубежом. Оно пройдет под председательством главы российского внешнеполитического ведомства Сергея Лаврова", - сказала Захарова на брифинге.
Она отметила, что в заседании примут участие депутаты Госдумы и сенаторы, представители органов власти и общественности.
"В повестке дня - обсуждение итогов и дальнейших задач взаимодействия с диаспорой <...> С учетом опыта работы субъекта Федерации с зарубежной российской общиной на примере Республики Крым", - добавила дипломат.
Россия Сергей Лавров Мария Захарова Госдума РФ
 
 
