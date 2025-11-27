https://ria.ru/20251127/pravkomissiya-2058028046.html
Правкомиссия по делам соотечественников за рубежом пройдет 1 декабря
Правкомиссия по делам соотечественников за рубежом пройдет 1 декабря - РИА Новости, 27.11.2025
Правкомиссия по делам соотечественников за рубежом пройдет 1 декабря
Заседание правительственной комиссии по делам соотечественников за рубежом под председательством главы МИД РФ Сергея Лаврова пройдет 1 декабря, сообщила... РИА Новости, 27.11.2025
россия
Правкомиссия по делам соотечественников за рубежом пройдет 1 декабря
