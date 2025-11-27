Правкомиссия по делам соотечественников за рубежом пройдет 1 декабря

МОСКВА, 27 ноя - РИА Новости. Заседание правительственной комиссии по делам соотечественников за рубежом под председательством главы МИД РФ Сергея Лаврова пройдет 1 декабря, сообщила официальный представитель министерства Мария Захарова.

"В повестке дня - обсуждение итогов и дальнейших задач взаимодействия с диаспорой <...> С учетом опыта работы субъекта Федерации с зарубежной российской общиной на примере Республики Крым", - добавила дипломат.