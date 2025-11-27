Посольство России в Гвинее-Бисау остается в режиме повышенной готовности

МОСКВА, 27 ноя - РИА Новости. Посольство России в Гвинее-Бисау продолжает работу в состоянии повышенной готовности на фоне сообщений о перевороте в этой африканской стране, рассказали РИА Новости в российской дипмиссии.

"Продолжаем находиться в состоянии повышенной готовности", - сказали агентству в посольстве в ответ на соответствующий вопрос.

При этом в дипмиссии добавили, что обстановка остается достаточно спокойной, по крайней мере, вокруг посольства.

В среду действующий глава Гвинеи-Бисау Умару Сиссоку Эмбало заявил журналу Jeune Afrique, что арестован в своем кабинете в президентском дворце в результате государственного переворота. По данным издания, одновременно с президентом участники переворота арестовали начальника генерального штаба вооруженных сил генерала Бьяге На Нтана, его заместителя генерала Мамаду Туре и министра внутренних дел Ботче Канде.

Агентство Франс Пресс передало, что военные в Гвинее-Бисау обнародовали заявление, согласно которому группа офицеров, называющая себя "Высшим военным командованием по восстановлению порядка", полностью контролирует страну, приостанавливает избирательный процесс, а также закрывает границы. Как добавил государственный телевещатель TGB, генштаб вооруженных сил после захвата власти военнослужащими объявил о создании военного командования для управления страной, действие конституции приостановили до нормализации обстановки. В посольстве РФ в стране рассказали РИА Новости, что дипмиссия приведена в состояние повышенной готовности, но о россиянах, пострадавших при этих событиях, информации не было.