Вице-председатель Еврокомиссии обвинила США в шантаже пошлинами

МОСКВА, 27 ноя - РИА Новости. Исполнительный вице-председатель Еврокомиссии Тереза Рибера обвинила Вашингтон в шантаже пошлинами с целью заставить ЕС смягчить регулирование в области цифровых технологий.
Издание Politico напоминает, что министр торговли США Говард Латник заявил в понедельник в Брюсселе, что США могут изменить свой подход к пошлинам на сталь и алюминий, если ЕС пересмотрит свое регулирование в сфере цифровых технологий. Газета утверждает, что европейские чиновники интерпретировали его слова как выпад сторону закона ЕС о цифровых рынках (DMA).
"Это шантаж... Их стремление к этому не означает, что мы принимаем подобный шантаж", - заявила Рибера в интервью Politico, комментируя слова Латника.
По ее словам, регулирование ЕС в сфере цифровых технологий суверенно и не должно иметь никакого отношения к торговым переговорам с иностранным государством.
Еврокомиссия в рамках закона о цифровых рынках (DMA) определила ряд фирм, включая Amazon, Alphabet, Apple, ByteDance, Meta*, Microsoft и соцсеть X, как наиболее крупные онлайн-платформы: они попали под прямой надзор Еврокомиссии. За нарушение ими обязательств в рамках DMA предусмотрены крупные штрафы, а в случае систематического нарушения их могут обязать продать свой бизнес в ЕС. В связи с этим компания Amazon подала иск в Суд ЕС, требуя отменить применяемые к ней меры повышенного контроля Еврокомиссии.
* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.
