Вице-председатель Еврокомиссии обвинила США в шантаже пошлинами

МОСКВА, 27 ноя - РИА Новости. Исполнительный вице-председатель Еврокомиссии Тереза Рибера обвинила Вашингтон в шантаже пошлинами с целью заставить ЕС смягчить регулирование в области цифровых технологий.

"Это шантаж... Их стремление к этому не означает, что мы принимаем подобный шантаж", - заявила Рибера в интервью Politico, комментируя слова Латника.

По ее словам, регулирование ЕС в сфере цифровых технологий суверенно и не должно иметь никакого отношения к торговым переговорам с иностранным государством.