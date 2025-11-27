Рейтинг@Mail.ru
Вице-председатель Еврокомиссии обвинила США в шантаже пошлинами - РИА Новости, 27.11.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
09:56 27.11.2025 (обновлено: 09:57 27.11.2025)
https://ria.ru/20251127/poshliny-2057919712.html
Вице-председатель Еврокомиссии обвинила США в шантаже пошлинами
Вице-председатель Еврокомиссии обвинила США в шантаже пошлинами - РИА Новости, 27.11.2025
Вице-председатель Еврокомиссии обвинила США в шантаже пошлинами
Исполнительный вице-председатель Еврокомиссии Тереза Рибера обвинила Вашингтон в шантаже пошлинами с целью заставить ЕС смягчить регулирование в области... РИА Новости, 27.11.2025
2025-11-27T09:56:00+03:00
2025-11-27T09:57:00+03:00
в мире
сша
вашингтон (штат)
брюссель
евросоюз
еврокомиссия
введение трампом пошлин на импорт
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/08/1d/1812874200_0:0:3320:1868_1920x0_80_0_0_832b61a7422e842cf73827b40866b44a.jpg
https://ria.ru/20250729/poshliny-2032013911.html
сша
вашингтон (штат)
брюссель
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/08/1d/1812874200_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_51743373d546dad114b42ed16013bfe6.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, сша, вашингтон (штат), брюссель, евросоюз, еврокомиссия, введение трампом пошлин на импорт
В мире, США, Вашингтон (штат), Брюссель, Евросоюз, Еврокомиссия, Введение Трампом пошлин на импорт
Вице-председатель Еврокомиссии обвинила США в шантаже пошлинами

В ЕК сочли шантажом намек США на ослабление пошлин в обмен на коррекцию законов

© РИА Новости / Алексей Витвицкий | Перейти в медиабанкФлаги с символикой Евросоюза у здания Еврокомиссии в Брюсселе
Флаги с символикой Евросоюза у здания Еврокомиссии в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 27.11.2025
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
Перейти в медиабанк
Флаги с символикой Евросоюза у здания Еврокомиссии в Брюсселе. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 27 ноя - РИА Новости. Исполнительный вице-председатель Еврокомиссии Тереза Рибера обвинила Вашингтон в шантаже пошлинами с целью заставить ЕС смягчить регулирование в области цифровых технологий.
Издание Politico напоминает, что министр торговли США Говард Латник заявил в понедельник в Брюсселе, что США могут изменить свой подход к пошлинам на сталь и алюминий, если ЕС пересмотрит свое регулирование в сфере цифровых технологий. Газета утверждает, что европейские чиновники интерпретировали его слова как выпад сторону закона ЕС о цифровых рынках (DMA).
«

"Это шантаж... Их стремление к этому не означает, что мы принимаем подобный шантаж", - заявила Рибера в интервью Politico, комментируя слова Латника.

По ее словам, регулирование ЕС в сфере цифровых технологий суверенно и не должно иметь никакого отношения к торговым переговорам с иностранным государством.
Еврокомиссия в рамках закона о цифровых рынках (DMA) определила ряд фирм, включая Amazon, Alphabet, Apple, ByteDance, Meta*, Microsoft и соцсеть X, как наиболее крупные онлайн-платформы: они попали под прямой надзор Еврокомиссии. За нарушение ими обязательств в рамках DMA предусмотрены крупные штрафы, а в случае систематического нарушения их могут обязать продать свой бизнес в ЕС. В связи с этим компания Amazon подала иск в Суд ЕС, требуя отменить применяемые к ней меры повышенного контроля Еврокомиссии.
* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.
Президент Дональд Трамп США и председатель Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен во время встречи в Шотландии - РИА Новости, 1920, 29.07.2025
До последней нитки. Трамп нашел способ добить ЕС
29 июля, 08:00
 
В миреСШАВашингтон (штат)БрюссельЕвросоюзЕврокомиссияВведение Трампом пошлин на импорт
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала