Сборная Португалии впервые стала чемпионом мира среди игроков до 17 лет
Футбол
 
21:00 27.11.2025
Сборная Португалии впервые стала чемпионом мира среди игроков до 17 лет
футбол
спорт
спорт
Футбол, Спорт
Сборная Португалии впервые стала чемпионом мира среди игроков до 17 лет

Сборная Португалии обыграла команду Австрии в финале ЧМ по футболу U-17

МОСКВА, 27 ноя - РИА Новости. Сборная Португалии одержала победу над командой Австрии в финале чемпионата мира по футболу среди игроков до 17 лет, который прошел в Катаре.
Встреча в Дохе завершилась со счетом 1:0 в пользу португальцев. На 32-й минуте отличился Анизиу Кабрал, ставший вторым бомбардиром турнира с семью мячами. Лучшим бомбардиром остался австриец Йоханнес Мозер, забивший восемь голов.
Сборная Португалии впервые выиграла чемпионат мира среди игроков до 17 лет. В июне команда одержала победу на чемпионате Европы в своем возрасте. Австрийцы до этого не доходили до финала чемпионата мира ни в одной возрастной категории.
В матче за третье место сборная Италии в серии пенальти обыграла команду Бразилии. Основное время встречи завершилось со счетом 0:0.
Эпизод матча КАМАЗ - Крылья Советов - РИА Новости, 1920, 27.11.2025
"Крылья" обыграли "КАМАЗ" в матче 1/4 финала пути регионов Кубка России
ФутболСпорт
 
Футбол
