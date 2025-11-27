Сборная Португалии впервые стала чемпионом мира среди игроков до 17 лет

МОСКВА, 27 ноя - РИА Новости. Сборная Португалии одержала победу над командой Австрии в финале чемпионата мира по футболу среди игроков до 17 лет, который прошел в Катаре.

Встреча в Дохе завершилась со счетом 1:0 в пользу португальцев. На 32-й минуте отличился Анизиу Кабрал, ставший вторым бомбардиром турнира с семью мячами. Лучшим бомбардиром остался австриец Йоханнес Мозер, забивший восемь голов.

Сборная Португалии впервые выиграла чемпионат мира среди игроков до 17 лет. В июне команда одержала победу на чемпионате Европы в своем возрасте. Австрийцы до этого не доходили до финала чемпионата мира ни в одной возрастной категории.