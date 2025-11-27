https://ria.ru/20251127/portugaliya-2058198044.html
Сборная Португалии впервые стала чемпионом мира среди игроков до 17 лет
Сборная Португалии впервые стала чемпионом мира среди игроков до 17 лет - РИА Новости Спорт, 27.11.2025
Сборная Португалии впервые стала чемпионом мира среди игроков до 17 лет
Сборная Португалии одержала победу над командой Австрии в финале чемпионата мира по футболу среди игроков до 17 лет, который прошел в Катаре. РИА Новости Спорт, 27.11.2025
2025-11-27T21:00:00+03:00
2025-11-27T21:00:00+03:00
2025-11-27T21:00:00+03:00
футбол
спорт
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/06/08/1951601653_0:107:3261:1941_1920x0_80_0_0_2d5e6c1701e68059d285f38818f17628.jpg
/20251127/krylya-2058191913.html
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/06/08/1951601653_266:0:2997:2048_1920x0_80_0_0_359269fb6be6734cfd15acc265da6902.jpg
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
спорт
Сборная Португалии впервые стала чемпионом мира среди игроков до 17 лет
Сборная Португалии обыграла команду Австрии в финале ЧМ по футболу U-17
МОСКВА, 27 ноя - РИА Новости. Сборная Португалии одержала победу над командой Австрии в финале чемпионата мира по футболу среди игроков до 17 лет, который прошел в Катаре.
Встреча в Дохе завершилась со счетом 1:0 в пользу португальцев. На 32-й минуте отличился Анизиу Кабрал, ставший вторым бомбардиром турнира с семью мячами. Лучшим бомбардиром остался австриец Йоханнес Мозер, забивший восемь голов.
Сборная Португалии впервые выиграла чемпионат мира среди игроков до 17 лет. В июне команда одержала победу на чемпионате Европы в своем возрасте. Австрийцы до этого не доходили до финала чемпионата мира ни в одной возрастной категории.
В матче за третье место сборная Италии в серии пенальти обыграла команду Бразилии. Основное время встречи завершилось со счетом 0:0.