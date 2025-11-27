Рейтинг@Mail.ru
На регпортале Подмосковья оптимизировали услугу для представителей МСП
27.11.2025
На регпортале Подмосковья оптимизировали услугу для представителей МСП
московская область (подмосковье)
На регпортале Подмосковья оптимизировали услугу для представителей МСП

МОСКВА, 27 ноя - РИА Новости. На регпортале Подмосковья оптимизировали услугу для представителей малого и среднего предпринимательства, сообщает пресс-служба министерства государственного управления, информационных технологий и связи Московской области.
"Мы видим, что услуга пользуется спросом у представителей малого и среднего предпринимательства, и сделали ее еще удобнее. Теперь заявители смогут отдельно отправить отчетности и за полученные ими субсидии, и за гранты. Умный сервис автоматически проверит наличие ранее заключенного соглашения", – отметила министр государственного управления, информационных технологий и связи Подмосковья Надежда Куртяник, ее слова приводит пресс-служба.
Также в форму подачи отчетности получателей субсудий и грантов внедрили сервис автозаполнения сведений по ранее заключенному соглашению. Он поможет сократить трудозатраты заявителей на 40%, а также исключить ошибки во время заполнения формы, отмечают в пресс-службе.
Услуга "Предоставление финансовой поддержки (субсидий) субъектам малого и среднего предпринимательства" доступна на регпортале Подмосковья в разделе "Бизнесу" – "Бизнес" – "Поддержка МСП".
