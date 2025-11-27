На регпортале Подмосковья оптимизировали услугу для представителей МСП

МОСКВА, 27 ноя - РИА Новости. На регпортале Подмосковья оптимизировали услугу для представителей малого и среднего предпринимательства, сообщает пресс-служба министерства государственного управления, информационных технологий и связи Московской области.

"Мы видим, что услуга пользуется спросом у представителей малого и среднего предпринимательства, и сделали ее еще удобнее. Теперь заявители смогут отдельно отправить отчетности и за полученные ими субсидии, и за гранты. Умный сервис автоматически проверит наличие ранее заключенного соглашения", – отметила министр государственного управления, информационных технологий и связи Подмосковья Надежда Куртяник, ее слова приводит пресс-служба.

Также в форму подачи отчетности получателей субсудий и грантов внедрили сервис автозаполнения сведений по ранее заключенному соглашению. Он поможет сократить трудозатраты заявителей на 40%, а также исключить ошибки во время заполнения формы, отмечают в пресс-службе.