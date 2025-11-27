Рейтинг@Mail.ru
Более 100 компаний Приморья получат поддержку в улучшении эффективности
27.11.2025
Более 100 компаний Приморья получат поддержку в улучшении эффективности
В Приморье 108 компаний получат бесплатную поддержку по улучшению эффективности по федеральному проекту "Производительность труда"
приморский край
поддержка бизнеса
приморский край
Более 100 компаний Приморья получат поддержку в улучшении эффективности

108 предприятий Приморья получат бесплатную поддержку в улучшении эффективности

МОСКВА, 27 ноя - РИА Новости. В Приморье 108 компаний получат бесплатную поддержку по улучшению эффективности по федеральному проекту "Производительность труда", сообщает пресс-служба правительство края.
О планах стало известно на краевой конференции "Производительность у моря". Мероприятие организовал национальный центр "Россия" и региональный центр компетенций (РЦК) по нацпроекту "Эффективная и конкурентная экономика".
"Мы понимаем, с какими вызовами сталкивается сегодня наша экономика. Один из ключевых – это кадры и высокая стоимость рабочей силы, которая растет каждый год. Проект по увеличению производительности труда – это про изыскание внутренних резервов. Чтобы компании Приморья с помощью РЦК применяли современные технологии, работали лучше, зарабатывали больше, производили больше продукции", – подчеркнул заместитель председателя правительства Приморья Николай Стецко, его слова приводит пресс-служба.
Спикеры конференции рассказали о трендах в экономике Приморского края и планах увеличения производительности. По федеральному проекту "Производительность труда" до 2030 года в Приморье 108 предприятий получат бесплатную поддержку по улучшению эффективности. Эксперты РЦК внедрят в компаниях – участниках федерального проекта бережливое производство – систему улучшения организации труда.
"После поддержки РЦК на предприятии в среднем на 18% удается снизить время протекания процессов и на 36% увеличить выработку на одного сотрудника. Суммарный потенциальный экономический эффект для компаний, которые с 2021 года в рамках национального проекта внедрили новые принципы работы, - более 3 миллиардов рублей. Мы приглашаем к сотрудничеству все компании Приморья, которые заинтересованы в улучшении эффективности", - рассказал директор РЦК Приморья Сергей Гориславец.
Заместитель министра экономического развития Приморья Евгения Чавкина отметила, что региональные власти стремятся сделать поддержку по внедрению бережливого производства доступной для всего бизнеса региона.
"Я считаю, что мы создали очень хорошие условия для увеличения производительности предприятий в Приморье. У нас есть РЦК, который работает в рамках федерального проекта. А для компаний, которые не подходят по критериям для участия в федеральном проекте, мы запустили работу Регионального центра производительности Приморья, который тоже помогает внедрять бережливое производство", – подчеркнула Чавкина.
О мерах поддержки бизнеса рассказал генеральный директор центра "Мой бизнес" Иван Машунин. По его словам, в Приморье работает 92 тысячи предпринимателей. Малый и средний бизнес формирует четверть налоговых поступлений в бюджет края. Всего для бизнеса в регионе доступно более 70 видов субсидий. Общий объем финансирования этих программ – около 11 миллиардов рублей.
Также предпринимателей Приморья приглашают принять участие в премии "Бизнес у моря". Она пройдет 18 декабря.
