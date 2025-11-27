Рейтинг@Mail.ru
27.11.2025
12:30 27.11.2025
Лукашенко рассказал, как обсуждал мирный план по Украине с Путиным
Лукашенко рассказал, как обсуждал мирный план по Украине с Путиным
Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил журналисту "России 1" Павлу Зарубину в Бишкеке, что обсуждал в среду с российским коллегой Владимиром Путиным... РИА Новости, 27.11.2025
Лукашенко рассказал, как обсуждал мирный план по Украине с Путиным

Президент РФ Владимир Путин и президент Белоруссии Александр Лукашенко во время встречи.
БИШКЕК, 27 ноя - РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил журналисту "России 1" Павлу Зарубину в Бишкеке, что обсуждал в среду с российским коллегой Владимиром Путиным мирный план США по Украине.
"Жаль, что вы на закрытых (встречах) не присутствуете. Я уже об этом сказал. Во-первых, вчера мы очень долго говорили на эту тему с Владимиром Владимировичем (Путиным). Я так понимаю, и он, и я видим пока не окончательный вариант, и, если можно так сказать, неофициальный вариант. Когда он будет передан по официальным каналам, там можно будет говорить о каких-то конкретных вещах", - сказал Лукашенко.
По его словам, Путин представил ему два варианта плана. "Владимир Владимирович мне представил - вариант первый, вариант второй, когда по частям ему разбили этот план", - сказал Лукашенко.
