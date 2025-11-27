https://ria.ru/20251127/plan-2057985035.html
Лукашенко рассказал, как обсуждал мирный план по Украине с Путиным
Лукашенко рассказал, как обсуждал мирный план по Украине с Путиным - РИА Новости, 27.11.2025
Лукашенко рассказал, как обсуждал мирный план по Украине с Путиным
Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил журналисту "России 1" Павлу Зарубину в Бишкеке, что обсуждал в среду с российским коллегой Владимиром Путиным... РИА Новости, 27.11.2025
в мире
украина
белоруссия
александр лукашенко
владимир путин
бишкек
павел зарубин
мирный план сша по украине
украина
белоруссия
бишкек
Лукашенко рассказал, как обсуждал мирный план по Украине с Путиным
