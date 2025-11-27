Гендир объяснил, почему "Динамо" было непросто в победном матче с "Зенитом"

МОСКВА, 27 ноя - РИА Новости, Анастасия Пойманова. Футболистам московского "Динамо" пришлось непросто в противостоянии с петербургским "Зенитом" в четвертьфинале пути РПЛ Кубка России из-за смены тренерского штаба, заявил журналистам генеральный директор "бело-голубых" Павел Пивоваров.
27 ноября 2025 • начало в 20:30
Завершен
"Динамо" в четверг проиграло дома "Зениту" со счетом 0:1, но по сумме двух матчей (3:2) вышло в полуфинал пути РПЛ Кубка России. "Бело-голубые" проводили второй матч под руководством исполняющего обязанности главного тренера Ролана Гусева, который 17 ноября сменил Валерия Карпина.
"Общий результат положительный. Нам приходилось непросто, потому что сменился тренерский штаб и подходы к тренировочному процессу. Но задачи выполнены. Молодые игроки хорошо себя проявили. Эти два матча 1/4 финала мы можем занести в актив. Дальше - игры со "Спартаком", статусная афиша на весну. Ожидаем увеличения посещаемости, несмотря на трудности, которые переживает команда. Идем к победе в Кубке России", - сказал Пивоваров.