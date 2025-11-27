Рейтинг@Mail.ru
Гендир объяснил, почему "Динамо" было непросто в победном матче с "Зенитом" - РИА Новости Спорт, 27.11.2025
Футбол
 
23:21 27.11.2025 (обновлено: 23:44 27.11.2025)
Гендир объяснил, почему "Динамо" было непросто в победном матче с "Зенитом"
Гендир объяснил, почему "Динамо" было непросто в победном матче с "Зенитом"
Футболистам московского "Динамо" пришлось непросто в противостоянии с петербургским "Зенитом" в четвертьфинале пути РПЛ Кубка России из-за смены тренерского... РИА Новости Спорт, 27.11.2025
спорт, зенит, динамо москва, павел пивоваров, кубок россии по футболу
Футбол, Спорт, Зенит, Динамо Москва, Павел Пивоваров, Кубок России по футболу
Гендир объяснил, почему "Динамо" было непросто в победном матче с "Зенитом"

Пивоваров заявил, что "Динамо" было непросто с "Зенитом" из-за смены тренера

© Фото : ФК "Зенит"Павел Пивоваров
Павел Пивоваров - РИА Новости, 1920, 27.11.2025
© Фото : ФК "Зенит"
МОСКВА, 27 ноя - РИА Новости, Анастасия Пойманова. Футболистам московского "Динамо" пришлось непросто в противостоянии с петербургским "Зенитом" в четвертьфинале пути РПЛ Кубка России из-за смены тренерского штаба, заявил журналистам генеральный директор "бело-голубых" Павел Пивоваров.
Кубок России по футболу
27 ноября 2025 • начало в 20:30
Завершен
Динамо Москва
0 : 1
Зенит
30‎’‎ • Андрей Мостовой (П)
Календарь Турнирная таблица История встреч
"Динамо" в четверг проиграло дома "Зениту" со счетом 0:1, но по сумме двух матчей (3:2) вышло в полуфинал пути РПЛ Кубка России. "Бело-голубые" проводили второй матч под руководством исполняющего обязанности главного тренера Ролана Гусева, который 17 ноября сменил Валерия Карпина.
«
"Общий результат положительный. Нам приходилось непросто, потому что сменился тренерский штаб и подходы к тренировочному процессу. Но задачи выполнены. Молодые игроки хорошо себя проявили. Эти два матча 1/4 финала мы можем занести в актив. Дальше - игры со "Спартаком", статусная афиша на весну. Ожидаем увеличения посещаемости, несмотря на трудности, которые переживает команда. Идем к победе в Кубке России", - сказал Пивоваров.
Футбол. Кубок России. Локомотив (Москва) - Спартак (Москва) - РИА Новости, 1920, 26.11.2025
"Спартак" одолел "Локомотив" и вышел в полуфинал пути РПЛ Кубка России
26 ноября, 22:34
 
