Около 500 владельцев использовали онлайн-регистрацию питомцев в Подмосковье
27.11.2025
Около 500 владельцев использовали онлайн-регистрацию питомцев в Подмосковье
Около 500 владельцев воспользовались сервисом онлайн-регистрации домашних питомцев в Подмосковье за месяц
2025-11-27
2025-11-27T11:19:00+03:00
2025-11-27T11:19:00+03:00
новости подмосковья
московская область (подмосковье)
Около 500 владельцев использовали онлайн-регистрацию питомцев в Подмосковье
Порядка 500 владельцев питомцев из Подмосковья использовали онлайн-регистрацию
МОСКВА, 27 ноя - РИА Новости. Около 500 владельцев воспользовались сервисом онлайн-регистрации домашних питомцев в Подмосковье за месяц, сообщает пресс-служба министерства сельского хозяйства и продовольствия Московской области.
Так, данный сервис запустили в регионе месяц назад. За это время через регпортал Подмосковья поступило 470 заявок: 452 – на регистрацию, 5 – на внесение изменений в данные владельца и 8 – на снятие животного с учета. Процедура стала доступна не только для граждан, но и для юридических лиц: питомников, СНТ, гаражных кооперативов, предприятий и индивидуальных предпринимателей.
"За первый месяц работы сервиса мы видим интерес к онлайн-регистрации питомцев. Процедура стала быстрой и доступной, теперь нет необходимости посещать ветеринарную клинику. Владельцу достаточно убедиться, что питомец чипирован, подготовить фотографии животного анфас и страниц ветеринарного паспорта с данными о хозяине и номером чипа, авторизоваться на портале, заполнить электронную форму и отправить заявку. Результат приходит в личный кабинет", – рассказал министр сельского хозяйства и продовольствия региона Сергей Двойных, его слова приводит пресс-служба.
Он отметил, что также сервис позволяет вносить изменения в данные владельца и снимать животное с учета.
В ведомстве напомнили, что регистрация домашних животных обязательна с сентября 2023 года, а с марта 2025 года введена административная ответственность в отношении владельцев незарегистрированных собак.
Всего с 2023 года в Реестре домашних животных региона было зарегистрировано более 45 тысяч питомцев. Новая онлайн-услуга делает процесс регистрации удобнее, экономит время и развивает культуру ответственного содержания животных.