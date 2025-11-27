Рейтинг@Mail.ru
Глава комиссии Африканского союза осудил военный переворот в Гвинее-Бисау - РИА Новости, 27.11.2025
Глава комиссии Африканского союза осудил военный переворот в Гвинее-Бисау
Глава комиссии Африканского союза осудил военный переворот в Гвинее-Бисау - РИА Новости, 27.11.2025
Глава комиссии Африканского союза осудил военный переворот в Гвинее-Бисау
Председатель комиссии Африканского союза Махмуд Али Юсуф осудил военный переворот, произошедший 26 ноября 2025 года в Гвинее-Бисау, и выступил за освобождение... РИА Новости, 27.11.2025
В мире, Гвинея-Бисау, Умаро Сиссоко Эмбало, Африканский союз
© AP Photo / Darcicio BarbosaСитуация в Бисау, столице Гвинеи-Бисау
Ситуация в Бисау, столице Гвинеи-Бисау
© AP Photo / Darcicio Barbosa
Ситуация в Бисау, столице Гвинеи-Бисау
МОСКВА, 27 ноя - РИА Новости. Председатель комиссии Африканского союза Махмуд Али Юсуф осудил военный переворот, произошедший 26 ноября 2025 года в Гвинее-Бисау, и выступил за освобождение президента и арестованных путчистами высокопоставленных чиновников, говорится в заявлении, опубликованном в четверг.
"Махмуд Али Юсуф решительно осуждает военный переворот, произошедший в Республике Гвинея-Бисау 26 ноября 2025 года, в результате которого были арестованы президент Умаро Сиссоко Эмбало, высокопоставленные чиновники и политические лидеры в момент, когда страна находилась на пороге объявления результатов выборов… Председатель призывает к немедленному и безусловному освобождению президента Эмбало и всех задержанных должностных лиц", - сказано в заявлении.
Глава военного управления президента Гвинеи-Бисау Денис Нканья, объявляющий вместе с группой офицеров о том, что страна взята под контроль в Генеральном штабе в Бисау. 26 ноября 2025
Военные в Гвинее-Бисау заявили о полном контроле над страной
26 ноября, 18:08
 
В миреГвинея-БисауУмаро Сиссоко ЭмбалоАфриканский союз
 
 
