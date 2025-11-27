Берн может выступить посредником между Москвой и Киевом

МОСКВА, 27 ноя - РИА Новости. В МИД Швейцарии заявили о готовности выступить посредником между Москвой и Киевом при наличии запроса сторон, об этом сообщил депутат парламента от Швейцарской народной партии Жан-Люк Аддор, отметив, что поднимал этот вопрос с главой МИД конфедерации Иньяцио Кассисом.
"Швейцария может внести свой вклад в такой диалог, но только если все стороны, включая Россию, согласятся участвовать. Этот вопрос я уже поднимал в беседе с федеральным советником Иньяцио Кассисом", - заявил "Известиям" депутат.
Аддор также отметил, что для возобновления переговоров Швейцария должна восстановить свой надежный нейтралитет, без которого страна не сможет предложить рамки, "приемлемые для всех и обеспечивающие полезную основу для диалога".
В сентябре, как сообщал МИД РФ, министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявил главе МИД Швейцарии Иньяцио Кассису, что Швейцария утратила реноме заслуживающего доверие нейтрального посредника. Встреча Лаврова и Кассиса тогда прошла на полях недели высокого уровня Генеральной ассамблеи ООН. Министры обсудили деятельность ОБСЕ в контексте предстоящего председательства Швейцарии в организации в 2026 году, а российская сторона подробно рассказала о своей оценке "причин удручающего положения дел в ОБСЕ и деградации ее роли в сфере обеспечения безопасности и сотрудничества".