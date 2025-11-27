Берн может выступить посредником между Москвой и Киевом

МОСКВА, 27 ноя - РИА Новости. В МИД Швейцарии заявили о готовности выступить посредником между Москвой и Киевом при наличии запроса сторон, об этом сообщил депутат парламента от Швейцарской народной партии Жан-Люк Аддор, отметив, что поднимал этот вопрос с главой МИД конфедерации Иньяцио Кассисом.