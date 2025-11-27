Рейтинг@Mail.ru
Берн может выступить посредником между Москвой и Киевом - РИА Новости, 27.11.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
03:17 27.11.2025
https://ria.ru/20251127/peregovory-2057876926.html
Берн может выступить посредником между Москвой и Киевом
Берн может выступить посредником между Москвой и Киевом - РИА Новости, 27.11.2025
Берн может выступить посредником между Москвой и Киевом
В МИД Швейцарии заявили о готовности выступить посредником между Москвой и Киевом при наличии запроса сторон, об этом сообщил депутат парламента от Швейцарской... РИА Новости, 27.11.2025
2025-11-27T03:17:00+03:00
2025-11-27T03:17:00+03:00
в мире
швейцария
россия
москва
сергей лавров
обсе
оон
https://cdnn21.img.ria.ru/images/23957/13/239571342_0:665:1363:1432_1920x0_80_0_0_7478ad3ffc4f3c6b5458cd0b129075a7.jpg
https://ria.ru/20251127/obse-2057874913.html
https://ria.ru/20250515/shvejtsarija-2017194538.html
швейцария
россия
москва
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
Дарья Буймова
Дарья Буймова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/23957/13/239571342_0:538:1363:1560_1920x0_80_0_0_9c697ea6f0e4370787d932b949fc24bb.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, швейцария, россия, москва, сергей лавров, обсе, оон
В мире, Швейцария, Россия, Москва, Сергей Лавров, ОБСЕ, ООН
Берн может выступить посредником между Москвой и Киевом

В Швейцарии заявили о готовности выступить посредником между Россией и Украиной

© РИА Новости / Андрей Бабушкин | Перейти в медиабанкЧасовая башня в Берне
Часовая башня в Берне - РИА Новости, 1920, 27.11.2025
© РИА Новости / Андрей Бабушкин
Перейти в медиабанк
Часовая башня в Берне. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 27 ноя - РИА Новости. В МИД Швейцарии заявили о готовности выступить посредником между Москвой и Киевом при наличии запроса сторон, об этом сообщил депутат парламента от Швейцарской народной партии Жан-Люк Аддор, отметив, что поднимал этот вопрос с главой МИД конфедерации Иньяцио Кассисом.
"Швейцария может внести свой вклад в такой диалог, но только если все стороны, включая Россию, согласятся участвовать. Этот вопрос я уже поднимал в беседе с федеральным советником Иньяцио Кассисом", - заявил "Известиям" депутат.
Штаб-квартира ОБСЕ - РИА Новости, 1920, 27.11.2025
Россия ждет от председательства Швейцарии в ОБСЕ возвращения к диалогу
02:45
Ранее в ноябре Кассис сообщил, что намерен посетить Москву в начале 2026 года в рамках председательства Берна в ОБСЕ.
Аддор также отметил, что для возобновления переговоров Швейцария должна восстановить свой надежный нейтралитет, без которого страна не сможет предложить рамки, "приемлемые для всех и обеспечивающие полезную основу для диалога".
В сентябре, как сообщал МИД РФ, министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявил главе МИД Швейцарии Иньяцио Кассису, что Швейцария утратила реноме заслуживающего доверие нейтрального посредника. Встреча Лаврова и Кассиса тогда прошла на полях недели высокого уровня Генеральной ассамблеи ООН. Министры обсудили деятельность ОБСЕ в контексте предстоящего председательства Швейцарии в организации в 2026 году, а российская сторона подробно рассказала о своей оценке "причин удручающего положения дел в ОБСЕ и деградации ее роли в сфере обеспечения безопасности и сотрудничества".
Флаг Швейцарии в Женеве - РИА Новости, 1920, 15.05.2025
В Швейцарии прокомментировали обвинения Захаровой в утрате нейтралитета
15 мая, 18:58
 
В миреШвейцарияРоссияМоскваСергей ЛавровОБСЕООН
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала