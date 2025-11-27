"Умные парковки" "Росатома" внедрили в дорожное движение Новосибирска

МОСКВА, 27 ноя – РИА Новости. АО "Росатом Инфраструктурные решения" (РИР, входит в госкорпорацию "Росатом") выполнило очередной этап интеграции цифровой системы управления парковочным пространством в Новосибирске с ключевыми сервисами, сообщает пресс-служба компании.

РИР выступает в качестве производителя оборудования, разработчика программного обеспечения, системного интегратора. Проект реализуется с 2018 года, в текущем году реализован полный цикл автоматизации, которая минимизирует ручной труд. В рамках создания системы установлены 24 комплекса фото- и видеофиксации разработки РИР. Оператором системы платных парковок является муниципальное учреждение "МБУ "Городской центр организации дорожного движения".

Для обеспечения деятельности муниципального оператора платного парковочного пространства, а также повышения эффективности работы административных комиссий проведены работы по автоматизации процессов полного цикла делопроизводства и осуществления межведомственного взаимодействия. Это интеграции с платежными системами, системами МВД, ФССП, "Почты России", Социального Фонда России. Сервис "Умные парковки" "Росатома" — это автоматизированная информационная система единого парковочного пространства и полный цикл: от разработки нормативно‑правовой базы, внедрения ИТ‑платформы, организации дорожной инфраструктуры до интеграции со смежными системами и сервисами. Решение улучшает дорожную обстановку и решает ряд социально‑экономических задач.

"Эффект для города — повышение безопасности дорожного движения и эффективности работы коммунальных и дорожных служб, сокращение времени поиска парковочного места, снижение пробок в часы пик и гарантированный доступ к объектам социальной инфраструктуры. Мы стремимся к тому, чтобы умное парковочное решение обеспечивало безопасность горожан и повышало качество жизни, автоматизировало работу муниципальных служащих", – рассказал начальник отдела СЭиРПП МБУ "ГЦОДД" Новосибирска Виталий Шабанов.

Проект включает в себя различные подсистемы, специализированное оборудование, программное обеспечение, программно-аппаратные комплексы с камерами, сайт, парковочное приложение. Все программные и аппаратные комплексы отечественной разработки и включены в Реестр российского программного обеспечения.

Работы выполнила компания "Городские технологии" (входит в контур РИР), которая реализовала десятки проектов в 23 городах России и СНГ с применением программных и аппаратных продуктов. Решение уже применяется более чем в 24 городах и помогает снижать заторы, повышать безопасность и обеспечивать удобный доступ к социально значимым объектам.