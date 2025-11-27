Рейтинг@Mail.ru
Памятники на Кубани включили в реестр объектов культурного наследия
Краснодарский край
 
17:01 27.11.2025
Памятники на Кубани включили в реестр объектов культурного наследия
Четыре новых памятника истории Краснодарского края включили в реестр объектов культурного наследия, сообщает пресс-служба администрации региона.
краснодарский край, ейский район, абинский район
Краснодарский край, Краснодарский край, Ейский район, Абинский район
Вид на центр Краснодара. Архивное фото
КРАСНОДАР, 27 ноя - РИА Новости. Четыре новых памятника истории Краснодарского края включили в реестр объектов культурного наследия, сообщает пресс-служба администрации региона.
"Четыре памятника истории Краснодарского края включили в реестр объектов культурного наследия. В Ейском районе – это мемориал в честь водителей, погибших в годы Великой Отечественной войны, и трактор ДТ-54, отражающий историю развития сельского хозяйства в регионе. В Абинском районе – братская могила советских воинов, в Апшеронском – мемориал горно-стрелковым дивизиям, участвовавшим в Великой Отечественной войне", - говорится в сообщении.
Как отметили в пресс-службе, работу по включению объектов в единый государственный реестр памятников истории и культуры по поручению губернатора проводит краевое управление государственной охраны объектов культурного наследия. За последние пять лет в реестр вошли более 400 памятников архитектуры, истории и археологии Краснодарского края.
"В этом году в реестр объектов культурного наследия народов РФ включили 35 памятников Краснодарского края. Особое внимание уделили военно-историческим объектам. Это памятные сооружения и захоронения в Геленджике, Горячем Ключе, Абинском, Апшеронском, Белоглинском, Ейском районах, связанные с важнейшими страницами истории. 21 из этих объектов увековечивают память о событиях и героях Великой Отечественной войны", - рассказал журналистам вице-губернатор Краснодарского края Роман Лузинов.
Краснодарский крайКраснодарский крайЕйский районАбинский район
 
 
