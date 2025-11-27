Памятники на Кубани включили в реестр объектов культурного наследия

КРАСНОДАР, 27 ноя - РИА Новости. Четыре новых памятника истории Краснодарского края включили в реестр объектов культурного наследия, сообщает пресс-служба администрации региона.

"Четыре памятника истории Краснодарского края включили в реестр объектов культурного наследия. В Ейском районе – это мемориал в честь водителей, погибших в годы Великой Отечественной войны, и трактор ДТ-54, отражающий историю развития сельского хозяйства в регионе. В Абинском районе – братская могила советских воинов, в Апшеронском – мемориал горно-стрелковым дивизиям, участвовавшим в Великой Отечественной войне", - говорится в сообщении.

Как отметили в пресс-службе, работу по включению объектов в единый государственный реестр памятников истории и культуры по поручению губернатора проводит краевое управление государственной охраны объектов культурного наследия. За последние пять лет в реестр вошли более 400 памятников архитектуры, истории и археологии Краснодарского края.