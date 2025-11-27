Жители Подмосковья смогут пройти бесплатный онкоскрининг 29 ноября

МОСКВА, 27 ноя - РИА Новости. Жители Подмосковья смогут пройти бесплатный онкоскрининг в центрах амбулаторной онкологической помощи региона в предстоящую субботу, 29 ноября, сообщает пресс-служба министерства здравоохранения Московской области.

Так, женщины могут получить консультацию врачей-онкологов, а также пройти маммографию или УЗИ молочных желез. Мужчины могут пройти ПСА-тест, позволяющий узнать риски развития рака предстательной железы. Кроме того, все желающие смогут пройти диагностику новообразований кожи, органов дыхания и желудочно-кишечного тракта.

"Ежемесячно для жителей региона в наших ЦАОПах проводится бесплатный онкоскрининг. Понимаем, что не у всех есть возможность пройти необходимые исследования в будние дни, именно поэтому Дни открытых дверей проводятся каждую последнюю субботу месяца. С начала года бесплатный онкоскрининг прошли уже более 8 тысяч жителей Московской области", — сказал заместитель председателя правительства Подмосковья — министр здравоохранения региона Максим Забелин, его слова приводит пресс-служба.