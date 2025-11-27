Рейтинг@Mail.ru
Жители Подмосковья смогут пройти бесплатный онкоскрининг 29 ноября
12:35 27.11.2025
Жители Подмосковья смогут пройти бесплатный онкоскрининг 29 ноября
Жители Подмосковья смогут пройти бесплатный онкоскрининг 29 ноября - РИА Новости, 27.11.2025
Жители Подмосковья смогут пройти бесплатный онкоскрининг 29 ноября
Жители Подмосковья смогут пройти бесплатный онкоскрининг в центрах амбулаторной онкологической помощи региона в предстоящую субботу, 29 ноября, сообщает... РИА Новости, 27.11.2025
новости подмосковья
общество
московская область (подмосковье)
Жители Подмосковья смогут пройти бесплатный онкоскрининг 29 ноября

Жителей Подмосковья приглашают пройти бесплатный онкоскрининг 29 ноября

МОСКВА, 27 ноя - РИА Новости. Жители Подмосковья смогут пройти бесплатный онкоскрининг в центрах амбулаторной онкологической помощи региона в предстоящую субботу, 29 ноября, сообщает пресс-служба министерства здравоохранения Московской области.
Так, женщины могут получить консультацию врачей-онкологов, а также пройти маммографию или УЗИ молочных желез. Мужчины могут пройти ПСА-тест, позволяющий узнать риски развития рака предстательной железы. Кроме того, все желающие смогут пройти диагностику новообразований кожи, органов дыхания и желудочно-кишечного тракта.
"Ежемесячно для жителей региона в наших ЦАОПах проводится бесплатный онкоскрининг. Понимаем, что не у всех есть возможность пройти необходимые исследования в будние дни, именно поэтому Дни открытых дверей проводятся каждую последнюю субботу месяца. С начала года бесплатный онкоскрининг прошли уже более 8 тысяч жителей Московской области", — сказал заместитель председателя правительства Подмосковья — министр здравоохранения региона Максим Забелин, его слова приводит пресс-служба.
День открытых дверей пройдет 29 ноября с 09:00 до 14:00 в центрах амбулаторной онкологической помощи Московской области. С собой необходимо иметь паспорт, полис ОМС, СНИЛС и результаты предыдущих обследований для консультации с врачом (при наличии).
