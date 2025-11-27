https://ria.ru/20251127/oklakhoma-2057915233.html
"Оклахома" победила "Миннесоту" в Кубке НБА
"Оклахома" победила "Миннесоту" в Кубке НБА - РИА Новости Спорт, 27.11.2025
"Оклахома" победила "Миннесоту" в Кубке НБА
Клуб "Оклахома-Сити Тандер" обыграл "Миннесоту Тимбервулвз" в матче Кубка Национальной баскетбольной ассоциации (НБА), который проходит в рамках регулярного... РИА Новости Спорт, 27.11.2025
2025-11-27T09:33:00+03:00
2025-11-27T09:33:00+03:00
2025-11-27T09:33:00+03:00
баскетбол
спорт
оклахома-сити
шэй гилджес-александер
оклахома-сити тандер
бостон селтикс
детройт пистонс
нба
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/05/16/2018396298_0:515:1638:1436_1920x0_80_0_0_e0d9a03705b020b0bce0f845154cf1d1.jpg
/20251126/kontrakt-2057756625.html
оклахома-сити
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/05/16/2018396298_0:361:1638:1590_1920x0_80_0_0_333c0280181d7827e11b693850287ba6.jpg
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
спорт, оклахома-сити, шэй гилджес-александер, оклахома-сити тандер, бостон селтикс, детройт пистонс, нба
Баскетбол, Спорт, Оклахома-Сити, Шэй Гилджес-Александер, Оклахома-Сити Тандер, Бостон Селтикс, Детройт Пистонс, НБА
"Оклахома" победила "Миннесоту" в Кубке НБА
"Оклахома" победила "Миннесоту" в Кубке НБА, Гилджес-Александер набрал 40 очков
МОСКВА, 27 ноя - РИА Новости. Клуб "Оклахома-Сити Тандер" обыграл "Миннесоту Тимбервулвз" в матче Кубка Национальной баскетбольной ассоциации (НБА), который проходит в рамках регулярного чемпионата лиги.
Встреча в Оклахома-Сити завершилась со счетом 113:105 (24:17, 25:22, 29:32, 35:34) в пользу хозяев. Самым результативным игроком матча стал самый ценный игрок прошлого сезона разыгрывающий "Оклахомы" Шэй Гилджес-Александер, на счету которого 40 очков. У проигравших больше всех очков набрал Энтони Эдвардс (31).
26 марта 2026 • начало в 02:30
Матч не начался
Идущая без поражений в трех матчах Кубка "Оклахома" возглавляет таблицу группы А Западной конференции, клуб также с 18 победами, из которых 10 подряд, является лидером Запада в "регулярке". "Миннесота" с двумя победами в четырех играх идет третьей в таблице Кубка.
Кубок НБА проводится в два этапа: групповой и плей-офф. Участники турнира разделены на шесть групп по пять команд, где каждый клуб сыграет по четыре матча (два - дома, два - на выезде). Победители групп и лучшие две команды среди занявших вторые места выйдут в плей-офф. Турнир завершится 16 декабря, каждый игрок команды-победителя Кубка НБА получит более 500 тысяч долларов.
Результаты остальных матчей дня:
"Бостон Селтикс" - "Детройт Пистонс" - 117:104;
"Шарлотт Хорнетс" - "Нью-Йорк Никс" - 101:129;
"Майами Хит" - "Милуоки Бакс" - 106:103;
"Торонто Рэпторс" - "Индиана Пэйсерс" - 97:95;
"Нью-Орлеан Пеликанс" - "Мемфис Гриззлис" - 128:133 (в овертайме);
"Голден Стэйт Уорриорз" - "Хьюстон Рокетс" - 100:104;
"Портленд Трэйл Блэйзерс" - "Сан-Антонио Спёрс" - 102:115;
"Сакраменто Кингз" - "Финикс Санз" - 100:112.