"Оклахома" победила "Миннесоту" в Кубке НБА

МОСКВА, 27 ноя - РИА Новости. Клуб "Оклахома-Сити Тандер" обыграл "Миннесоту Тимбервулвз" в матче Кубка Национальной баскетбольной ассоциации (НБА), который проходит в рамках регулярного чемпионата лиги.

Встреча в Оклахома-Сити завершилась со счетом 113:105 (24:17, 25:22, 29:32, 35:34) в пользу хозяев. Самым результативным игроком матча стал самый ценный игрок прошлого сезона разыгрывающий "Оклахомы" Шэй Гилджес-Александер, на счету которого 40 очков. У проигравших больше всех очков набрал Энтони Эдвардс (31).

Идущая без поражений в трех матчах Кубка "Оклахома" возглавляет таблицу группы А Западной конференции, клуб также с 18 победами, из которых 10 подряд, является лидером Запада в "регулярке". "Миннесота" с двумя победами в четырех играх идет третьей в таблице Кубка.

Кубок НБА проводится в два этапа: групповой и плей-офф. Участники турнира разделены на шесть групп по пять команд, где каждый клуб сыграет по четыре матча (два - дома, два - на выезде). Победители групп и лучшие две команды среди занявших вторые места выйдут в плей-офф. Турнир завершится 16 декабря, каждый игрок команды-победителя Кубка НБА получит более 500 тысяч долларов.

Результаты остальных матчей дня:

"Бостон Селтикс" - "Детройт Пистонс" - 117:104;

"Шарлотт Хорнетс" - "Нью-Йорк Никс" - 101:129;

"Майами Хит" - "Милуоки Бакс" - 106:103;

"Торонто Рэпторс" - "Индиана Пэйсерс" - 97:95;

"Нью-Орлеан Пеликанс" - "Мемфис Гриззлис" - 128:133 (в овертайме);

"Голден Стэйт Уорриорз" - "Хьюстон Рокетс" - 100:104;

"Портленд Трэйл Блэйзерс" - "Сан-Антонио Спёрс" - 102:115;