Рейтинг@Mail.ru
"Оклахома" победила "Миннесоту" в Кубке НБА - РИА Новости Спорт, 27.11.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Баскетбол. Евролига. Матч Химки - Олимпия - РИА Новости, 1920, 17.03.2022
Баскетбол
 
09:33 27.11.2025
https://ria.ru/20251127/oklakhoma-2057915233.html
"Оклахома" победила "Миннесоту" в Кубке НБА
"Оклахома" победила "Миннесоту" в Кубке НБА - РИА Новости Спорт, 27.11.2025
"Оклахома" победила "Миннесоту" в Кубке НБА
Клуб "Оклахома-Сити Тандер" обыграл "Миннесоту Тимбервулвз" в матче Кубка Национальной баскетбольной ассоциации (НБА), который проходит в рамках регулярного... РИА Новости Спорт, 27.11.2025
2025-11-27T09:33:00+03:00
2025-11-27T09:33:00+03:00
баскетбол
спорт
оклахома-сити
шэй гилджес-александер
оклахома-сити тандер
бостон селтикс
детройт пистонс
нба
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/05/16/2018396298_0:515:1638:1436_1920x0_80_0_0_e0d9a03705b020b0bce0f845154cf1d1.jpg
/20251126/kontrakt-2057756625.html
оклахома-сити
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
2025
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/05/16/2018396298_0:361:1638:1590_1920x0_80_0_0_333c0280181d7827e11b693850287ba6.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
спорт, оклахома-сити, шэй гилджес-александер, оклахома-сити тандер, бостон селтикс, детройт пистонс, нба
Баскетбол, Спорт, Оклахома-Сити, Шэй Гилджес-Александер, Оклахома-Сити Тандер, Бостон Селтикс, Детройт Пистонс, НБА
"Оклахома" победила "Миннесоту" в Кубке НБА

"Оклахома" победила "Миннесоту" в Кубке НБА, Гилджес-Александер набрал 40 очков

© Соцсети "Оклахома-Сити Тандер"Шей Гилджес-Александер
Шей Гилджес-Александер - РИА Новости, 1920, 27.11.2025
© Соцсети "Оклахома-Сити Тандер"
Читать в
Дзен
МОСКВА, 27 ноя - РИА Новости. Клуб "Оклахома-Сити Тандер" обыграл "Миннесоту Тимбервулвз" в матче Кубка Национальной баскетбольной ассоциации (НБА), который проходит в рамках регулярного чемпионата лиги.
Встреча в Оклахома-Сити завершилась со счетом 113:105 (24:17, 25:22, 29:32, 35:34) в пользу хозяев. Самым результативным игроком матча стал самый ценный игрок прошлого сезона разыгрывающий "Оклахомы" Шэй Гилджес-Александер, на счету которого 40 очков. У проигравших больше всех очков набрал Энтони Эдвардс (31).
НБА
26 марта 2026 • начало в 02:30
Матч не начался
Бостон
:
Оклахома-Сити
Календарь Турнирная таблица История встреч
Идущая без поражений в трех матчах Кубка "Оклахома" возглавляет таблицу группы А Западной конференции, клуб также с 18 победами, из которых 10 подряд, является лидером Запада в "регулярке". "Миннесота" с двумя победами в четырех играх идет третьей в таблице Кубка.
Кубок НБА проводится в два этапа: групповой и плей-офф. Участники турнира разделены на шесть групп по пять команд, где каждый клуб сыграет по четыре матча (два - дома, два - на выезде). Победители групп и лучшие две команды среди занявших вторые места выйдут в плей-офф. Турнир завершится 16 декабря, каждый игрок команды-победителя Кубка НБА получит более 500 тысяч долларов.
Баскетболисты клуба Автодор - РИА Новости, 1920, 26.11.2025
"Автодор" разорвал контракт с баскетболистом из-за нежелания играть
26 ноября, 16:13
Результаты остальных матчей дня:
"Бостон Селтикс" - "Детройт Пистонс" - 117:104;
"Шарлотт Хорнетс" - "Нью-Йорк Никс" - 101:129;
"Майами Хит" - "Милуоки Бакс" - 106:103;
"Торонто Рэпторс" - "Индиана Пэйсерс" - 97:95;
"Нью-Орлеан Пеликанс" - "Мемфис Гриззлис" - 128:133 (в овертайме);
"Голден Стэйт Уорриорз" - "Хьюстон Рокетс" - 100:104;
"Портленд Трэйл Блэйзерс" - "Сан-Антонио Спёрс" - 102:115;
"Сакраменто Кингз" - "Финикс Санз" - 100:112.
 
БаскетболСпортОклахома-СитиШэй Гилджес-АлександерОклахома-Сити ТандерБостон СелтиксДетройт ПистонсНБА
 
Матч-центр
 
Футбол
Фигурное катание
Биатлон
ЗОЖ
Хоккей
Авто/мото
Единоборства
Sport stories
Теннис
Теги
Полезное
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Об агентстве
Контакты
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Матч-центр
Матч-центр
  • Хоккей
    Завершен
    Металлург Мг
    Авангард
    1
    3
  • Хоккей
    Завершен
    Салават Юлаев
    Барыс
    7
    4
  • Футбол
    Закончен (П)
    КАМАЗ
    Крылья Советов
    1
    2
  • Хоккей
    Завершен
    Спартак Москва
    Автомобилист
    3
    1
  • Хоккей
    Завершен
    ЦСКА
    Лада
    4
    2
  • Футбол
    Завершен
    Динамо Москва
    Зенит
    0
    1
  • Футбол
    Завершен
    Порту
    Ницца
    3
    0
  • Футбол
    Завершен
    Астон Вилла
    Янг Бойз
    2
    1
  • Футбол
    Завершен
    Рома
    Мидтъюлланн
    2
    1
  • Футбол
    Завершен
    Фейенорд
    Селтик
    1
    3
  • Футбол
    Завершен
    ПАОК
    Бранн
    1
    1
  • Футбол
    Завершен
    Лилль
    Динамо Загреб
    4
    0
  • Футбол
    Завершен
    Црвена Звезда
    ФКСБ
    1
    0
  • Футбол
    Завершен
    Болонья
    Зальцбург
    4
    1
  • Футбол
    Завершен
    Фиорентина
    АЕК Афины
    0
    1
  • Футбол
    Завершен
    Страсбур
    Кристал Пэлас
    2
    1
Перейти ко всем результатам
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала