Армения поддерживает решения ОДКБ и считает себя ее членом, заявил Путин

Армянская сторона сообщает, что поддерживает все решения по линии ОДКБ и считает себя членом Организации, заявил президент России Владимир Путин. РИА Новости, 27.11.2025
