Россия ценит официальный статус русского языка в Киргизии, заявил Путин
Россия очень ценит то, что русский язык в Киргизии имеет статус официального, заявил президент России Владимир Путин. РИА Новости, 27.11.2025
Россия ценит официальный статус русского языка в Киргизии, заявил Путин
