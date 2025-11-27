Рейтинг@Mail.ru
27.11.2025

Россия ценит официальный статус русского языка в Киргизии, заявил Путин
16:33 27.11.2025
Россия ценит официальный статус русского языка в Киргизии, заявил Путин
Россия ценит официальный статус русского языка в Киргизии, заявил Путин
Россия очень ценит то, что русский язык в Киргизии имеет статус официального, заявил президент России Владимир Путин. РИА Новости, 27.11.2025
Россия ценит официальный статус русского языка в Киргизии, заявил Путин

Путин заявил, что Россия ценит официальный статус русского языка в Киргизии

© РИА Новости / Алексей Никольский | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин и президент Киргизии Садыр Жапаров
Президент РФ Владимир Путин и президент Киргизии Садыр Жапаров - РИА Новости, 1920, 27.11.2025
© РИА Новости / Алексей Никольский
Перейти в медиабанк
Президент РФ Владимир Путин и президент Киргизии Садыр Жапаров
БИШКЕК, 27 ноя - РИА Новости. Россия очень ценит то, что русский язык в Киргизии имеет статус официального, заявил президент России Владимир Путин.
"В Кыргызстане, как вы знаете, русский язык на законодательном уровне имеет статус официального, мы это очень ценим", - сказал Путин журналистам.
Глава государства работает в Бишкеке 25-27 ноября. Ранее российский президент провел переговоры с лидером Киргизии Садыром Жапаровым в рамках государственного визита в республику, встретился с президентом Белоруссии Александром Лукашенко, а также принял участие в саммите ОДКБ.
Президент РФ Владимир Путин и президент Киргизии Садыр Жапаров на церемонии обмена подписанными документами в Бишкеке - РИА Новости, 1920, 27.11.2025
Путин заявил о развитии отношений России и Киргизии
© 2025 МИА «Россия сегодня»
