ОДКБ должна быть готова к отражению агрессии, заявил Путин
16:18 27.11.2025
ОДКБ должна быть готова к отражению агрессии, заявил Путин
© РИА Новости / POOL | Владимир Путин
Владимир Путин - 27.11.2025
© РИА Новости / POOL
Перейти в медиабанк
Владимир Путин. Архивное фото
БИШКЕК, 27 ноя - РИА Новости. Организация Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) никому не угрожает, но должна быть готова к отражению агрессии против стран объединения, заявил президент РФ Владимир Путин.
"Мы никому не угрожаем, но должны быть готовы к отражению любых действий, которые были бы агрессивными в отношении наших стран", - сказал российский лидер журналистам по итогам визита в Киргизию.
Путин работает в Бишкеке 25-27 ноября. Ранее российский президент провел переговоры с лидером Киргизии Садыром Жапаровым в рамках государственного визита в республику, встретился с президентом Белоруссии Александром Лукашенко, а также принял участие в саммите ОДКБ.
Президент РФ Владимир Путин на заседании Совета коллективной безопасности ОДКБ в Бишкеке - 27.11.2025
Россия высоко оценила результаты совместной работы в ОДКБ, заявил Путин
